La cucina vegana piace sempre di più: l'analisi di TheFork

Poco meno di una settimana fa, esattamente l'1 novembre, è stato celebrato come ogni anno il World Vegan Day, la Giornata Mondiale del Veganismo. Un evento annuale festeggiato dai vegani di tutto il mondo attraverso attività come l'allestimento di bancarelle, l'hosting di potlucks e la piantagione di alberi commemorativi. Quest'anno, a causa della pandemia da Covid-19, celebrare questo giorno per gli appassionati sarà sicuramente stato diverso, ma lo spirito della festa è rimasto immutato.

Per l’occasione TheFork - piattaforma leader di prenotazione di ristoranti online - ha analizzato le ricerche legate ai ristoranti che propongono questo tipo di cucina rilevando una crescita del 24,8% da inizio 2019 a inizio 2020. TheFork ha inoltre coinvolto la sua community in un sondaggio per conoscere opinioni e gusti circa la cucina vegana al ristorante.

I risultati della ricerca

Se è vero che solo il 16% degli utenti intervistati ha affermato di seguire questo regime alimentare, il 50% cerca di limitare il consumo di alimenti di provenienza animale e soprattutto il 70% degli intervistati ha dichiarato di essere stato in un ristorante vegano. Il 76% dei rispondenti pensa di volerlo provare in futuro e soprattutto sono tutti d’accordo sulla bontà della cucina veg: il 75% degli intervistati ritiene che sia gustosa quanto quella onnivora. In particolare quando si parla di pasta, il 60% predilige una ricetta vegana.