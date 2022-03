Sope di cjaval: la ricetta della tradizione

Delle fette di pane raffermo passate nell’uovo sbattuto con un po’ di latte e poi fritte in olio e burro e spolverate di zucchero: stiamo parlando del tradizionale pan indorât (pane dorato). Sapevate che di questo delizioso piatto friulano e dalle origini molto antiche esiste anche la variante alcolica? La sope di cjaval (zuppa di cavallo) secondo i nostri antenati aveva proprietà antipiretiche e antinfluenzali. Prepararlo è facilissimo, ecco la ricetta proposta dal sito alberghiera.it.

Ingredienti

Per 4 persone:

pane raffermo 8 fette;

uova 2;

zucchero 50 gr;

burro 50 gr;

olio extravergine di oliva 1 dl;

chiodi di garofano 4;

cannella 1 pezzetto;

limone 4 bucce;

vino rosso (possibilmente fragolino) 6 dl.

Procedimento

In una casseruola fate bollire per 10 minuti il vino con lo zucchero, i chiodi di garofano, le bucce di limone e la cannella. In una terrina sbattete le uova e immergetevi le fette di pane. Quindi friggete le fette di pane nel burro e olio caldi rigirandole finché saranno dorate da ambo le parti. Scolatele e servitele in piatti fondi singoli versandovi sopra il vino bollente.

Per preparare il pan indorât basterà seguire circa lo stesso procedimento ma senza aggiungere il vino.