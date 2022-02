La staffetta Ventimiglia-Trieste per i 150 anni degli Alpini

Gli Alpini festeggiano quest'anno i 150 anni della loro fondazione ed ecco che per l'importante occasione è stata organizzata una celebrazione ricca di eventi che dallo scorso 21 gennaio e fino al 15 ottobre 2022 vedrà coinvolte diverse città e luoghi d'Italia. Il 15 ottobre del 1872, a Napoli, Vittorio Emanuele II firmò il Regio Decreto che sanciva la nascita delle prime compagnie montanare del Regio Esercito destinate a difendere le vallate sui confini d’Italia.

La celebrazione è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini e il Comando delle Truppe Alpine dell’Esercito Italiano, e proprio a simbolo della fondazione delle penne nere, sarà il 15 ottobre che si svolgerà la manifestazione nazionale di chiusura a Napoli. Il calendario degli eventi prevede appuntamenti culturali, celebrativi, addestrativi e sportivi.

Maggiore importanza verranno ovviamente riservate alle località alpine, il primo appuntamento si è svolto a Torino nella sede della Scuola di Applicazione dell’Esercito. Il primo di un ciclo di conferenze il cui tema è “Alpini 1872/2022: le Truppe da montagna custodi della memoria, esempio di solidarietà”, organizzato da ANA e Comando Truppe Alpine dell’Esercito, in sinergia con il Centro Interuniversitario di studi e ricerche storico-militari.

Staffetta Ventimiglia-Trieste

E tra le tappe anche Trieste con un lungo percorso: la staffetta Ventimiglia-Trieste. Da confine a confine lungo 971 chilometri di arco alpino con la fiaccola della pace, simbolicamente accesa durante l’Adunata Nazionale di Trento del 2018, il percorso coprirà tra maggio e giugno l’intero Arco alpino in due tranches suddivise in decine di tappe, a centinaia di soldati delle due Brigate Alpine Taurinense e Julia in collaborazione con le Sezioni ANA dei territori lungo il percorso.

Queste le altre tappe: Trento a marzo, Brescia ad aprile, Vicenza a giugno, Udine a luglio e Teramo a settembre. Infine, nel programma degli eventi 2022 rientreranno anche le manifestazioni per il 70° Anniversario della Brigata Alpina Taurinense. Sarà sempre a maggio e giugno che le Brigate alpine Taurinense e Julia organizzeranno, associandole ad eventi in loco, alcune attività di Staff Ride.