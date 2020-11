Maxine, la dolce corgi che ha conquistato il web e non solo

Maxine The Corgi è diventata una star del web e non solo: amata sulle affollate metropolitane di New York e sui social network, stiamo parlando di un'adorabile cogi che viaggia insieme al suo padrone per la frenetica Grande Mela. Ed è proprio merito del suo proprietario, Bryan, un giovane regista che per non lasciare la cagnolina da sola a casa è solito trasportarla sulla metro in uno zainetto, che Maxine conquista ogni giorno i cuori di molti passeggeri ed oggi è diventata una star dei social.

Bryan e Maxine The Corgi attirano sempre l’attenzione di tutti i pendolari che affollano la metropolitana di New York. Il ragazzo porta sempre con sé il cane in ogni trasferta di lavoro. E lei, con le sue espressioni buffe, dona un po’ di gioia a chi incontra, soprattutto quando dorme dolcemente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maxine è oggi diventata molto popolare sui social network grazie ai tanti filmati fatti dalle persone che incontra quotidianamente e tutti a lei dedicati, in particolare quando è addormentata. Bryan ha anche aperto dei canali social per lei: un profilo TikTok che nel giro di pochissimo tempo ha ottenuto ben 2 milioni e 300 mila follower. E non è finita qui: c’è anche un canale YouTube dedicato a Maxine, con lunghi e divertenti video.