Arriva una spettacolare pioggia di stelle cadenti la notte del 30 maggio

Il mese di maggio sta per terminare ma non ha ancora smesso di stupirci: se amate trascorrere le calde notti estive con gli occhi fissi al cielo per contare le stelle cadenti, segnate sul calendario la notte tra il 30 e il 31 maggio.

Simile alle romantica notte di San Lorenzo, è infatti atteso il picco delle tau Ercolidi, uno sciame meteorico solitamente poco appariscente, che quest’anno potrebbe invece illuminare il cielo con uno spettacolo senza precedenti. Il condizionale è d’obbligo, spiegano dalla Nasa, perché il comportamento di queste meteore dipende da troppe variabili per avere realmente qualche certezza.

Quando vederle

Le previsioni dei principali esperti concordano però su ora e data del possibile spettacolo: il picco è previsto per le 7 del mattino del prossimo 31 maggio. Un orario perfetto per gli osservatori americani, che troveranno le tau Ercolidi alte nel cielo in piena notte, con una luna crescente che rende le condizioni perfette per l’osservazione. Un po’ meno dalle nostre parti, visto che il Sole sarà già sorto e impedirà del tutto di vedere le stelle cadenti. Anche se ci perderemo il picco, non è detto comunque che la notte tra il 30 e il 31 maggio non regali un buon numero di stelle cadenti anche alle nostre latitudini.

