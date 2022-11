Guida Michelin: pioggia di stelle a Trieste e in Friuli Venezia Giulia

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 8 novembre, sulle colline della Franciacorta, è stata presentata la Guida Michelin Italia 2023. L'evento, che premia la migliore qualità enogastronica del Bal Paese, ha assegnato nuove stelle e ne ha confermate tante altre. La premiazione si è svolta nel Relais Franciacorta alla presenza dei numerosi chef provenienti da Nord a Sud, ma tutti hanno potuto seguire la cerimonia via streaming, incrociando le dita e sperando nelle "stelle".

Il significato delle stelle assegnate dalla Guida Michelin riguarda quanto meriti mangiare nei ristoranti segnalati. Tre stelle indicano che il ristorante merita da solo un viaggio per andare a mangiarci, due stelle significano che il ristorante premiato merita la deviazione per chi fosse nei paraggi, una stella significa che il ristorante merita una tappa per chi si trovasse in quella località.

Nella classifica delle stelle per regioni, la Lombardia mantiene la leadership grazie ai 59 ristoranti (tre 3 stelle, cinque 2 stelle, 51 1 stella), la Campania si conferma al secondo posto con 48 ristoranti, (sette 2 stelle, 41 1 stella), sul terzo gradino del podio troviamo il Piemonte con 44 ristoranti (due 3 stelle, tre 2 stelle, 39 1 stella). Quarta la Toscana con 41 ristoranti (uno 3 stelle, cinque 2 stelle, 35 1 stella), mentre il Veneto è quinto a con 32 ristoranti (uno 3 stelle, quattro 2 stelle, 27 1 stella) presenti in guida.

“L'Italia ha particolarmente colpito i nostri ispettori quest'anno, che hanno assegnato 38 nuove stelle, tra le quali spicca un nuovo tre stelle che entra nell'Olimpo della gastronomia italiana: Villa Crespi", ha commentato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale delle Guide Michelin. “Questa Selezione 2023 della Guida Michelin racchiude 385 ristoranti stellati guidati da Chef con profili molto diversi tra loro. Un nuovo record per la penisola, che sottolinea quanto la tradizione della cucina italiana e l’innovazione siano un connubio perfetto per esperienze culinarie eccezionali, ricche di emozioni, storia e convivialità”.

I ristoranti stellati in Friuli Venezia Giulia

Ecco i ristoranti premiati in regione.

2 stelle Michelin:

Trieste - Harry's Piccolo

Udine - Agli Amici

1 stella Michelin:

Cormons - Trattoria al Cacciatore - La Subida

Dolegna del Collio - L'Argine a Vencò

Ruda - Osteria Altran

San Quirino - La Primula

Sappada - Laite

Sono stati annunciati anche i nomi dei 48 chef ai quali è stato assegnato il simbolo della sostenibilità, la “stella” verde. Tra le novità compare anche il Friuli Venezia Giulia: premiata infatti, a Savogna d'Isonzo, è stata la Lokanda Devetak.