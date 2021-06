Stinco di maiale alla birra: la ricetta della tradizione

Piatto tipico di tutte le trattorie del Carso, lo stinco di maiale è un secondo ricco e gustoso che si sposa molto bene con un piatto di patate in tecia o degli spinaci al burro. La ricetta che vi proponiamo oggi però prevede un procedimento di cottura che trova lontane origini nella tradizione tedesca e che vedeva gli stinchi di maiale lessati e serviti con un buon contorno di crauti.

Ingredienti

1 stinco di maiale;

1 carota;

1 cipolla;

1 sedano;

1 litro di birra;

olio e burro;

sale q.b.

pepe q.b.

alloro q.b.

Procedimento

Iniziate adagiando la carne in una teglia abbastanza larga insieme alle verdure tagliate a pezzetti e fate rosolare il tutto nel forno. Aggiungete mezzo litro di birra e lasciate andare il tutto nel forno affinché quest'ultima non si sarà ritirata. Estraete dunque la teglia e passate sullo stinco il sugo formatosi con le verdure e lasciate riposare per circa un'ora al fresco. A quel punto, aggiustate di sale e pepe, insaporite con l'alloro e aggiungete la birra restante. Rimettere tutto in forno a 180° per due ore circa finché la carne non si sarà quasi staccata dall'osso. Quest'ultima dovrà risultare morbidissima ed il sugo di una consistenza cremosa.