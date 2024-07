StonerKras Fest, a Prosecco un weekend a ritmo di musica psichedelica

TRIESTE - Rocket Panda Management in collaborazione con l'Associazione Never In presentano la terza edizione dello StonerKras Fest. Il festival musicale torna per la sua terza edizione sul Carso triestino e si svolgerà sabato 13 luglio a Prosecco nella magica location all'aperto "B'lanc", spazio situato dietro il teatrino di Prosecco.

Dopo il successo della seconda edizione nel 2023, con centinaia di partecipanti provenienti sia dalla regione che da altre parti d'Italia, Slovenia, Austria, Croazia e Francia, l'appuntamento di quest'anno si appresta ad essere ancora più interessante.

StonerKras Fest, il programma

Lo StonerKras è un raduno di musica psichedelica incentrato su ritmi stoner, doom e heavy psych. Il festival ha un'impronta internazionale ma con lo scopo di valorizzare la scena heavy locale, slovena e italiana, richiamando spettatori dalla regione ma anche dai paesi confinanti. Un momento di aggregazione giovanile e scambio culturale accompagnato da buona musica.

Lo StonerKras Fest aprirà le sue porte alle ore 17.00. Il festival offrirà zone ristoro, mercatini vari, aree relax/massaggi con numerose zone in ombra e molto altro. L'ingresso per i giovani sotto i 14 anni è gratuito. L'artwork del festival è stato realizzato dall'artista Mirkow Gastow.

Gli attesissimi di questa terza edizione sono i tedeschi Colour Haze, gruppo di punta della scena psichedelica europea. La band capitanata dal cantante e chitarrista Stefan Koglek festeggia quest'anno i 30 anni di carriera, durante i quali ha pubblicato una quindicina di lavori. Il loro sound è ormai diventato un classico della scena stoner rock: un misto di chitarre distorte e Hammond che riportano alla musica psichedelica e progressive degli anni Settanta. Dal vivo un vero e proprio viaggio lisergico.

Si proseguirà con i Black Rainbows, una realtà ormai consolidata sulla scena stoner rock europea. La band romana è attiva dal 2007 con alle sue spalle numerosi album in studio, live e collaborazioni varie. Alla voce e chitarra troviamo Gabriele Fiori, fondatore di una delle più importanti etichette discografiche europee la Heavy Psych Sounds Records, al basso Edoardo "Mancio" Mancini, mentre dietro alle pelli siede Filippo Ragazzoni. I Black Rainbows porteranno allo StonerKras Fest il loro tipico sound stoner/fuzz, dopo aver suonato qualche settimana fa al leggendario Hellfest in Francia.

Presenti anche i Savanah, un gruppo austriaco relativamente giovane. Anche qui siamo di fronte a delle sonorità incredibilmente psichedeliche con continui flashback al progressive rock degli anni Settanta. Band da vedere assolutamente dal vivo.

Eroi locali, i Black Mamba Rock Explosion porteranno sul palco dello StonerKras Fest il loro hard rock'n'roll diretto e senza fronzoli. Andrea Cipo alla chitarra e voce, Peter Nadlišek al basso e Marco Mattietti sapranno come farvi scatenare sotto il palco.

Senza dubbio il gruppo più "heavy" di questo StonerKras Fest 2024, i Britof apriranno le danze nel tardo pomeriggio. Il sound degli sloveni è un mix di stoner e doom metal con forti influenze sludge. L'energia che riesce a sprigionare questo power trio è notevole.

L'evento si concluderà con un after party insieme a Dj Stoner. Al seguente link è possibile acquistare le prevendite per partecipare all'evento. Rimangono gli ultimi giorni per acquistare i biglietti ad un prezzo ridotto. Per ulteriori informazioni: info@rocketpandamanagement.com; +39 3398404940.