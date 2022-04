Telemarketing selvaggio, dal 31 luglio stop alle chiamate indesiderate in pochi e semplici passi

Telemarketing, chi non è mai stato vittima di chiamate indesiderate a tutte le ore del giorno? La buona notizia è che c'è una svolta sull'argomento: è stato pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale il decreto che dovrebbe mettere fine al fenomeno. L'obiettivo della misura - leggiamo su Today.it - è quello di stringere le maglie di azione dei call center e dare più potere ai consumatori che ora potranno revocare il consenso a ricevere le chiamate pubblicitarie sul proprio cellulare.

Questo però non avverrà in automatico, per farlo sarà infatti necessario iscriversi al registro delle opposizioni, un servizio gratuito che permette di bloccare il trattamento dei propri dati personali da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing. Con il nuovo decreto la possibilità di negare il consenso sarà estesa anche alle utenze mobili oltre che ai numeri telefonici fissi e alla posta cartacea. Tutto questo avverrà entro il 31 luglio 2022 e il che dovrebbe permettere di non ricevere più chiamate indesiderate, o in ogni caso di ridurre in maniera drastica il numero delle telefonate commerciali che arrivano sulle nostre utenze.

Le regole valgono per il telemarketing fatto con "sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea". Restano escluse le ricerche effettuate "per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale".

Come iscriversi al registro pubblico delle opposizioni

Sarà possibile in estate chiedere l'iscrizione al registro tramite quattro modalità: web, email, telefono o raccomandata. Nel dettaglio:

compilando l’apposito web form disponibile all'indirizzo www.registrodelleopposizioni.it;

chiamando il numero verde 800 265 265 dal numero che si intende iscrivere (ovvero dal numero a cui è associato l'indirizzo di posta cartacea che si intende iscrivere) e comunicando i propri dati;

compilando l'apposito modulo digitale disponibile sul sito del registro e inviandolo tramite email all’indirizzo di posta elettronica iscrizione@registrodelleopposizioni.it;

inviando una raccomandata con i dati e allegando una copia del documento di identità, indirizzata a: “gestore del registro pubblico delle opposizioni - abbonati. Ufficio Roma Nomentano - casella postale 7211 - 00 62 Roma".

Fonte Today.it