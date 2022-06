Strucolo alle albicocche: la ricetta dolce per far felici i bambini

Un impasto morbido e facile da realizzare, un ripieno dolce che lo rende un dessert adatto anche ai più piccoli. Oggi vi proponiamo la ricetta dello strucolo di albicocche, che può essere farcito anche con altra frutta a seconda della stagione e della disponibilità, buono freddo ma ottimo tiepido.

Ingredienti

Per la pasta:

300 gr di farina;

1 bicchiere di acqua;

2 uova;

sale q.b.

Per il ripieno:

700 gr di albicocche;

80 gr di zucchero;

50 gr di pangrattato;

50 gr di burro.

Preparazione

Per la pasta dello strucolo sbattete le uova con un pizzico di sale, aggiungete il composto alla farina e iniziate ad impastare, poi versate a filo l'acqua tiepida e continuate a lavorare il composto fino a che sulla superficie dell'impasto non iniziano a formarsi delle bollicine. Formate quindi una palla e lasciatela riposare, coperta con una fondina, a temperatura ambiente per almeno mezz'ora.

Nel frattempo lavate e tagliate a metà le albicocche, privatele del nocciolo e tagliatele a fette, mettetele in un piatto e cospargetele di zucchero. In un pentolino sciogliete metà del burro e fate rosolare il pangrattato per pochi minuti; quando è rosolato versatelo sulle albicocche, cospargete con il burro rimasto a fiocchetti e mescolate.

Riprendete la pasta, stendetela il più sottile possibile formando un rettangolo e distribuite su tutta la superficie le albicocche; arrotolate su se stesso l'impasto formando uno strudel, sigillate bene le estremità e adagiate il dolce su una teglia rivestita di carta forno. Infornate lo strucolo alle albicocche in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti, o comunque fino a che la superficie non inizia a dorare. Al termine della cottura fate intiepidire lo strucolo e servitelo tagliato a fette.

