La ricetta dello strudel ai frutti di bosco e mascarpone per chi ama il rosso passione

Esistono diverse varianti dello strudel, dolce tradizionale amato dai triestini e non. Seppur la sua versione più conosciuta è quello di mele, oggi vi proponiamo un'alternativa altrettanto golosa: lo strudel ai frutti di bosco e mascarpone con biscotti sbriciolati. Ecco il procedimento.

Ingredienti pasta strudel

Farina 00, 200 gr;

Uovo, 1;

Olio di arachide, 20 gr;

Acqua, 70 gr.

Ingredienti strudel

Pasta strudel, 1 dose;

Frutti di bosco surgelati o freschi, 300 gr;

Mascarpone, 200 gr;

Biscotti secchi, 60 gr;

Zucchero di semola, 120 gr;

Burro, 50 gr;

Zucchero a velo, q. b.

Procedimento

Per prima cosa prepariamo la pasta strudel. Facciamo una fontana con la farina. Uniamo poi l'olio e l'acqua. Lavoriamo amalgamando per rendere l'impasto liscio ed elastico. Ora prendiamo la pasta e facciamola riposare a temperatura ambiente, sotto una ciotola ribaltata o avvolta in una pellicola.

In una padella antiaderente mettiamo una noce di burro insieme a 90 gr di zucchero e ai frutti di bosco: facciamo cuocere a fiamma media rigirando finché saranno diventati una specie di composta. Poi lasciamo raffreddare. A questo punto lavoriamo a crema il mascarpone con lo zucchero rimasto e quindi stendiamo la pasta strudel, precedentemente preparata, in una sfoglia molto sottile: sul fondo mettiamo i biscotti sbriciolati, crema di mascarpone e poi i frutti di bosco.

Richiudiamo e sigillimo bene la pasta quindi cuociamo lo strudel in forno caldo a 180°C per 25-30 minuti circa. Facciamo infine raffreddare il nostro strudel e spolverizziamo con zucchero a velo.