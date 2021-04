Una giovane attrice friulana nella nuova serie Netflix "Zero"

Anche un po' di Friuli Venezia Giulia nella nuova serie Neflix "Zero" attesa questo mercoledì. Tra i diversi protagonisti c'è infatti Carolina, interpretata dalla friulana Susanna Acchiardi, classe 1995 e originaria di Nogaredo di Prato

Mancano solo due giorni e Zero farà il suo debutto sul catalogo di Netflix il 21 aprile 2021. La nuova serie italiana che prende ispirazione dal romanzo "Non ho mai avuto la mia età" di Antonio Dikiele Distefano, ha già suscitato notevole interesse tra il pubblico. Composta da 8 episodi, la serie è diretta da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin; prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film. Lo sceneggiatore è Antonio Dikele Distefano, il creatore Menotti, insieme a Stefano Voltaggio Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco.

Perché ve ne parliamo? In Zero ci sarà anche un po' di Friuli Venezia Giulia. Tra i diversi protagonisti c'è infatti Carolina, interpretata dalla friulana Susanna Acchiardi, classe 1995, originaria di Nogaredo di Prato.

La trama

Nata con l'intento di raccontare una generazione e un'etnia di "invisibili", questa serie, ibrido tra racconto di strada e storia, racconta della vita di strada di quei ragazzini cresciuti troppo presto nella periferia di Milano che, contro ogni volontà, sono stati costretti a far finta di essere sempre più aduti di quanto fossero in realtà.

A puntare i riflettori su questo nuovo prodotto originale Netflix è il coinvolgimento di molti nomi noti del panorama musicale italiano, tra cui Mahmood e Marracash, che hanno contribuito a creare la colonna sonora con brani inediti. Il rap si mischia al trap per raccontare una periferia spesso considerata non meritevole di particolare attenzione, e un ragazzino di colore che non riesce a integrarsi con i coetanei perché troppo diverso da loro e dal loro mondo, diventando così un eroe moderno con il superpotere dell'invisibilità.