Tagliatelle con funghi e castagne: una ricetta che profuma d'autunno

Un delizioso primo piatto tipicamente autunnale che farà felice tutta la famiglia: oggi vi proponiamo la ricetta della pasta con funghi e castagne, un binomio particolare perfetto per chi ama i gusti forti, decisi e particolari. Ecco il procedimento, semplice e veloce.

Ingredienti

Dosi per cinque persone:

450 gr di tagliatelle (o qualsiasi altra forma preferiate, perfetta è anche la pasta corta);

400 gr di funghi champignon;

una ventina di castagne;

una confezione di panna da cucina;

tre noci di burro (circa 50 gr);

1 spicchio d’aglio;

parmigiano grattugiato q.b.

Sale q.b.

Olio q.b.

Procedimento

Prendete i funghi, dopo averli puliti e lavati, tagliateli a fettine non troppo sottili. Incidete le castagne e infornatele per 6-8 minuti. Una volta sfornate pelatele e tagliatele in piccoli pezzi.

Soffriggete l’aglio con olio e burro e unite i funghi. Fate cuocere per 3-4 minuti. Unite le castagne, aggiustare di sale e continuate la cottura per altri 5-7 minuti. Unite la panna. Il condimento è pronto. Mettete la pasta in acqua bollente salata e quando sarà cotta (al dente), scolate e conservate un pò di liquido di cottura. A questo punto, versate la pasta nel composto di castagne, funghi e panna, aggiungete un po' d'acqua di cottura e amalgamate bene. Condite con parmigiano e pepe e servite il vostro piatto.