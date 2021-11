Il Prosciutto di San Daniele compie 60 anni: ecco una squisita ricetta per festeggiarlo

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele festeggia i suoi 60 anni: nato nel 1961 dalle idee innovative di un gruppo di promotori, tra cui produttori e importanti personalità di San Daniele del Friuli, che mirano alla registrazione e alla diffusione della conoscenza del marchio.

Già in quegli anni, la garanzia della qualità del Prosciutto di San Daniele era un aspetto fondamentale che negli anni si è fatta sempre più importante, fino all'ottenimento della Denominazione di Origine Protetta ottenuta nel 1996. Oggi, il Prosciutto di San Daniele è un'eccellenza italiana che ha portato il Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo, grazie alla passione e il sapere di generazioni di persone che hanno reso unico questo nome.

Ed ecco che per l'occasione vogliamo proporvi una squisita ricetta: i tagliolini al San Daniele sono un classico della cucina regionale, si trovano facilmente nei menù della maggior parte di trattorie, osterie e ristoranti. Prepararli in casa è davvero semplice. Servono ingredienti freschi e un ottimo prosciutto di San Daniele.

Ingredienti per 4 persone

400 grammi di tagliolini all'uovo;

200 grammi di prosciutto di San Daniele;

quattro fette di San Daniele tagliato sottilissimo;

250 ml di crema di latte;

burro q.b.

Semi di papavero q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Mettete a bollire una pentola di acqua abbastanza capiente. Nel frattempo rosolate i dadini di prosciutto in pochissimo burro, quando sono ben dorati, aggiungete la crema di latte, mescolate delicatamente e lasciate insaporire a fuoco dolce per qualche minuto. Quando l'acqua bolle, salatela leggermente e buttate dentro i tagliolini rispettando i tempi di cottura, di solito bastano due o tre minuti. Scolate i tagliolini con una schiumarola e versateli direttamente nella pentola con il sugo, fate mantecare aggiungendo qualche cucchiaio di acqua di cottura per formare una cremina densa. Cospargete la pasta con i semi di papavero e una spolverata di pepe. Servite le porzioni decorando ogni piatto con la fetta intera di prosciutto di San Daniele tagliata sottile.