Tale e Quale Show 2021: nel cast il triestino Dennis Fantina

Svelata la data di inizio ufficiale dell'edizione 2021 di "Tale e Quale Show". Il noto programma di intrattenimento ripartirà venerdì 17 settembre in prima serata su Rai 1. Dopo la vittoria di Pago dello scorso anno, lo show musicale condotto da Carlo Conti ha introdotto dei cambiamenti: a quanto pare ci sarà una nuova giuria.

Sono poi stati resi noti alcuni concorrenti della nuova edizione e, secondo le ultime indiscrezioni del web, insieme a tanti altri volti noti potrebbe esserci anche un vincitore storico di "Amici" di Maria De Filippi che conosciamo molto bene: il triestino Dennis Fantina.

Dennis aveva partecipato e vinto la prima edizione di Amici, che nel 2001 si chiamava ancora "Saranno Famosi". Dopo la vittoria del programma ha inciso alcuni brani, partecipato a "Sanremo Giovani" e poi è diventato anche attore e sceneggiatore. Di recente ha anche partecipato allo show di canale 5 "All Together Now". Che dire? Non ci resta che aspettare ulteriori novità.