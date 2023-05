Al Savoia il summit dedicato alla sostenibilità e all'innovazione del caffè

Svelate le date e la location del Trieste Coffee Experts - TCE, il summit della Bazzara Caffè dedicato all’universo del caffè organizzato da Andrea Bazzara, Sales Manager. L’evento si terrà il 25 e il 26 novembre 2023 nell’elegante location del Savoia Excelsior Palace - Starhotels Collezione, l’hotel di lusso situato nel cuore di Trieste dal fascino senza tempo, un luogo incantevole che si apre come una finestra sul mare, affacciato sul suggestivo Golfo di Trieste a pochi passi da Piazza Unità d’Italia.

Trieste Coffee Experts

Presentato in anteprima durante e in collaborazione con la fiera TriestEspresso Expo, il TCE celebrerà in questo 2023 la sua 6° edizione; un’idea nata dalla caratteristica più significativa dei fratelli Bazzara, quella di fare rete nel comparto e di diffondere cultura del caffè italiano, consapevoli che è fondamentale fondere le energie per il successo comune. Si parlerà di futuro per il settore e saranno tanti i relatori presenti, un ricco weekend in cui tanti esperti apporteranno il loro importante contributo sul caffè, che ha radici profonde ma che continua ad evolversi in modo sempre più rapido. Tra i presenti in qualità di relatore anche Carles González, Coffee Competence & Product Manager di Rancilio Group, tra gli sponsor dell’evento che con il suo contributo dal titolo “La valorizzazione dell'espresso attraverso la tecnologia” supporta la diffusione della cultura del caffè e del Made in Italy nel mondo.

“Trieste Coffee Experts è un punto di riferimento per l’intero settore, un momento di confronto tra i diversi attori dell’industria e l’occasione per condividere idee intorno al caffè su temi di grande attualità come la sostenibilità e la tecnologia, che sono parte dei valori di Rancilio Group. Condividiamo lo spirito di questo importante evento organizzato da Bazzara che riunisce a Trieste il gotha dell’universo caffè.” afferma Carles González.

La fase organizzativa è già in pieno atto, il TCE è pronto ad essere centro di interessanti dibattiti per tutti i professionisti del caffè, volti a stimolare la riflessione e trattare le tendenze emergenti e gli argomenti di maggiore rilevanza per l’industria del caffè. Sarà un evento unico anche per gli appassionati che vorranno aggiornarsi o trasformare questa passione in lavoro e conoscenza.

I temi

Tante novità e tanti altri gli sponsor dell’evento, ma quali saranno i temi affrontati? Proprio perché la Bazzara crede fortemente nella diffusione della cultura del Made in Italy di cui il ‘rito del caffè espresso’ fa inevitabilmente parte, il summit, che, come detto, quest’anno tornerà a riunire attorno una tavola rotonda alcuni tra i maggiori esponenti del settore caffeicolo e affini, avrà come tema principale il futuro del caffè orientato principalmente all’innovazione e alla sostenibilità. Dal titolo “Innovation & Sustainability Oriented”, l’evento si svolgerà nel dettaglio in due giornate, la prima, quella di sabato 25 novembre, verrà dedicata ai workshop, la seconda, di domenica 26 novembre, invece, ad una serie di speech in cui sarà possibile assistere ad importanti interventi che riguarderanno la cultura, l’innovazione e la transizione digitale del caffè. E non solo Italia, il summit potrà essere seguito anche dall'estero grazie a degli interpreti che in diretta trasferiranno in diversi Paesi la conferenza in streaming.

“Da qui inizia ufficialmente il countdown. Ricordiamo sempre che il concetto di fondo è ‘fare rete’, rimanere connessi tra noi per poter trasferire le conoscenze del settore tramite il contributo di diversi professionisti a chi è appassionato e, ancora meglio, a chi si appassionerà. Noi siamo pronti!” conclude Andrea Bazzara.