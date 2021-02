Questa sera i teatri si illuminano con l'iniziativa Unita

È passato un anno da quando la pandemia ha stravolto le vite di tutti noi, determinando problemi sociali, economici e non solo. Per ricordare la drammaticità di quest'evento ma con la speranza di chi non molla, questa sera, 22 febbraio 2021, tra le 19.30 e le 21.30, ad un anno dal Covid-19, moltissimi teatri italiani, dai più piccoli fino ai grandi teatri nazionali, dopo tanto tempo, illumineranno le loro facciate e apriranno simbolicamente le loro porte aderendo all'iniziativa promossa da UNITA (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo).

L'obiettivo dell'evento è quello di richiamare l'attenzione del nuovo Governo e di tutta la cittadinanza sulle problematiche e le esigenze dei lavoratori del mondo del teatro e dello spettacolo. L'auspicio è che venga organizzato un piano nazionale per la riapertura in sicurezza. A Trieste, aderiscono all'iniziativa il Teatro Politeama Rossetti, il Teatro La Contrada e il Teatro Stabile Sloveno.

Come leggiamo sul sito dell'associazione, "UNITA chiede a tutti i colleghi, ai cittadini, al pubblico, di recarsi all’esterno dei teatri inseriti nella lista, quindi i teatri aderenti in tutta italia, pubblicata a questo link, e lasciare, a riprova della propria silenziosa testimonianza, una foto, un breve video, un messaggio. Aggiungere l'hashtag #facciamolucesulteatro, indicando città e nome del teatro, postare (stories o feed) e taggare @associazioneunita su Instagram".

"L’Associazione Unita invita i propri iscritti ad attenersi puntualmente, nell’esecuzione dell’iniziativa, alle disposizioni anti covid previste dalla normativa vigente. L’Associazione si dissocia da qualsiasi azione, da chiunque posta in essere, che possa arrecare pericolo anche a terzi e che contravvenga a leggi vigenti. L’Associazione, pertanto, sin d’ora si dichiara estranea e non responsabile in caso di contravvenzione alle predette disposizioni".