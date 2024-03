Torna Teranum, l'evento che omaggia i vini rossi del Carso

TRIESTE - Primavera è tempo di nuovi inizi e ciò vale anche per le manifestazioni segnanti del nostro territorio. Tra i più importanti eventi dedicati al vino che si terranno nei prossimi mesi, sul finire di marzo, pochi giorni prima di Pasqua, sarà tempo di Teranum, la principale degustazione di vini rossi, Terrano e Refosco in primis, della nostra zona. La manifestazione si terrà il 28 marzo al DoubleTree by Hilton di Trieste, dalle 16 alle 21.

Teranum, tra degustazioni, cibo locale e buon vino

Come di consueto la manifestazione sarà incentrata su tutti i vini rossi prodotti in un areale che, grosso modo, va dal Carso goriziano fino ad arrivare a Muggia, passando per il Carso triestino e sloveno e il Breg (Val Rosandra). Grandi protagonisti saranno il Terrano e il Refosco, in tutte le loro vesti e rappresentazioni. Ma non solo, come da tradizione ci saranno degli ospiti. Vignaioli amici e in qualche modo affini. Quest’anno sarà la volta di un manipolo di vignaioli dell’Alto Piemonte che con un gioco di parole si potrebbe definire l’Altro Piemonte. In particolare, interverranno alcuni vignaioli di Casale Monferrato, città del Vino 2024. Sarà possibile conoscere così un Piemonte meno noto e più intimo. Insomma, un’occasione non da poco.

Le degustazioni guidate

Circa 35 i vignaioli presenti coi loro vini rossi. A questi si aggiungeranno le cantine ospiti. E il cibo? Non può mancare di certo. Di questo si occuperà l’associazione dei cuochi Sapori del Carso-Okusi Krasa, che offrirà a tutti vari assaggi e finger food, basati sulle eccellenze e sulle rivisitate tradizioni del territorio. Quali altri novità? Per la prima volta saranno organizzate delle degustazioni guidate da professionisti e volte a capire più a fondo cosa c’è nel bicchiere (e goderne di più). Nelle intenzioni, tali momenti saranno dedicati ad un pubblico giovane, con dettagli che saranno svelati nei prossimi giorni. E infine, non possiamo non parlare della prestigiosa location, la grande novità di quest’anno. Come anticipato Teranum 2024 sarà ospitato nelle eleganti sale dell’Hilton di Trieste, già sede della Ras, progettate un secolo fa dall’architetto Berlam. Un palazzo storico e carico di fascino, come i vini del Carso.

Informazioni utili

Il biglietto d’ingresso avrà il costo di 30 euro, il giorno dell’evento. Ingresso ridotto a 25 euro per soci SlowFood, Onav, Ais. I biglietti saranno acquistabili in prevendita a partire dal prossimo 11 marzo, ad un costo ridotto di 25 euro, presso BarX in via del Coroneo 11, Caffè Vatta in via Nazionale 42, Opicina, e Bunker Birreria, Aurisina 97, Duino Aurisina.