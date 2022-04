Una rock band del Fvg protagonista nel nuovo talent condotto da Carlo Conti su Rai 1

Una nuova avventura e una nuova scommessa televisiva per Carlo Conti che da domani, venerdì 22 aprile, torna in prima serata su Rai 1 con 'The Band’. Otto "Band", otto gruppi musicali di diversa origine si sfideranno in nome del sound, dell'energia e della grinta dei grandi concerti dal vivo.

Ai provini si sono iscritti gruppi eterogenei: dalle tipiche rock band a quelle che propongono pezzi italiani, da quelle dance a quelle rockabilly. E non ci sono stati limiti di età e genere: gruppi tutti al femminile, complessi di medici e infermieri che si divertono a fare musica, anche un gruppetto di ragazzini che suonano a scuola.

Il programma vuole anche rappresentare uno stimolo per far ripartire la musica dal vivo e la voglia di suonare: è per questo che non si svolgerà in uno studio televisivo, ma in un teatro - il "Verdi" di Montecatini Terme - per rendere al meglio il senso del live con pubblico vero. Un teatro dalla grande tradizione musicale, in cui da sempre i più grandi nomi della musica propongono i loro concerti, radunando una grande platea.

I gruppi in gara saranno otto e sarà possibile conoscere le loro storie e scoprire come si prepareranno: tra questi anche un gruppo del Friuli Venezia Giulia, una rock band tutta al femminile. Ciascuna di esse verrà guidata da un tutor che la seguirà anche per tutto il percorso, dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire. Ogni tutor sarà anche giudice e voterà le esecuzioni delle altre sette band (ovviamente non quella della Band che gli è stata affidata). Gli otto tutor sono: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti. A giudicare le 8 band ci sarà anche una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. La parte comica è affidata ai Boiler Federico Basso e Davide Paniate.

‘The Band’ e? un talent con il sapore del divertimento, della voglia di fare musica, di suonare: non si vincono contratti discografici, ma il titolo di ‘Band dell’Anno’.

Le sedici band in gara della prima puntata

Emilia Romagna: Riflesso (Ferrara); Jf Band (Parma);

Friuli Venezia Giulia: Living Dolls (Udine);

(Udine); Lazio: Achtung Babies (Roma); Isola delle Rose (Roma); Gemini (Anagni);

Lombardia: Cherry Bombs (Milano); Xela Unplugged (Gallarate); Dan e i suoi fratelli (Milano); Silent Project (Milano);

Marche: N’ice Cream (Venarotta, AP);

Piemonte: Mons (Collegno, TO); Anxia Lytics (Tortona, AL);

Puglia: La chiamata d'emergenza (Bari);

Toscana: Rojabloreck (Massa Carrara);

Veneto: Keller Band (Padova).

‘The Band’, basato su un format originale, è un programma di Carlo Conti; Ivana Sabatini; Emanuele Giovannini; Leopoldo Siano; Mario D’amico. Prodotto in collaborazione con Palomar Entertainment. Scenografia di Riccardo Bocchini. Direttore della fotografia Fabio Brera. Produttore Esecutivo Eleonora Iannelli. Produttore Palomar Marco Cingoli. Regia Maurizio Pagnussat.