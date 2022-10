TheFork restaurants awards: come votare i migliori ristoranti del Fvg per l'ambito premio nazionale

Mappare la situazione del presente così da accogliere un futuro «verso il quale - sono lieti di annunciare gli organizzatori - ci incamminiamo con dati fiduciosi alla mano». TheFork, piattaforma per la prenotazione online dei ristoranti, in collaborazione con Identità Golose, torna con la quarta edizione di “TheFork restaurants awards”, il format che celebra l’innovazione continua del mondo della ristorazione e premia, tra 46 candidati in tutta Italia, non solo le nuove aperture, ma anche quei locali che hanno rinnovato la propria gestione tra ottobre 2021 e agosto 2022. Ed è friulano, precisamente di Buttrio, l'unico candidato per l'intero Friuli Venezia Giulia nella categoria del Nord-Est.

Parliamo dell'Osteria al Castello di Buttrio, nominata dallo chef Riccardo Gaspari per la presenza di «due ragazzi molto giovani, molto motivati - spiega nelle motivazioni - che hanno preso in mano un progetto interessante e sono certo che lo faranno splendere».

Il locale

Dopo mesi di grande difficoltà, causa pandemia e rincaro prezzi delle materie prime, la ristorazione, come registrato dai dati relativi alle prenotazioni nei mesi di giugno e luglio resi noti da TheFork, torna a crescere e non sembra volersi fermare. E tra i 46 “exploit” sparsi per l'Italia c'è anche l'Osteria al Castello di Buttrio, dove il territorio friulano con i suoi vigneti e colline, è cornice del locale come nei menu proposti. «Una cucina - si legge nella descrizione che la piattaforma fa del locale friulano -, che parte dall’essenza della materia prima per continuare con una sperimentazione curiosa. Il risultato? Una proposta essenziale e raffinata, espressione di un giovane chef, che fa della ricerca il motore del suo lavoro».

Ed è proprio oggi l'ultimo giorno disponibile per votare il proprio “indirizzo del cuore” sul sito www.theforkrestaurantsawards.it. E, se nel 2021 l’evento è stato ospitato nella suggestiva cornice della Triennale di Milano, per la quarta edizione, pur rimanendo nel capoluogo lombardo, sarà il futuristico ambiente degli IBM Studios di Gae Aulenti, la casa di vetro dell’innovazione tecnologica, a fare da sfondo alla premiazione, nonché alla prestigiosa cena di gala prevista per la serata.