Tutti al ristorante con TheFork Festival: dove mangiare a Trieste con sconti fino al 50%

Ancora un mese per mangiare al ristorante con sconti fino al 50%. Torna il TheFork Festival, attivo fino a domenica 28 novembre. L'obiettivo è sempre quello di incentivare le prenotazioni nei ristoranti incoraggiando i clienti a vivere sempre più esperienze gastronomiche fuori casa dando così seguito al trend positivo dell'estate e sostenendo il mondo della ristorazione.

L'iniziativa estiva “Italia al Ristorante” ha fatto registrare livelli record di prenotazioni (+4,5% in agosto 2021 vs agosto 2020), superando anche i livelli del 2019, prima del Covid (+4% rispetto allo stesso mese del 2019). La settimana dal 16 al 22 agosto ha fatto registrare più prenotazioni che in tutto il 2021 con una crescita sia rispetto al 2020 (+7,2%) sia al 2019 (+15,4%).

TheFork offre ai ristoranti la possibilità di partecipare al Festival, un evento che permette di aumentare la loro visibilità attraverso sconti per gli utenti di TheFork. La piattaforma stima che, le ultime edizioni del TheFork Festival ha fatto sì che i ristoranti italiani aderenti all'iniziativa abbiano ricevuto fino a 5 volte più prenotazioni rispetto ai ristoranti non partecipanti e fino a 3 volte in più rispetto al periodo precedente. Un aumento che proseguirebbe anche dopo il termine dell'evento con un incremento di prenotazioni del 50% dei ristoranti partner.

TheFork Festival: i menù esclusivi ristoranti Michelin

La Guida Michelin, partner di TheFork dal 2019, parteciperà al Festival offrendo i "Michelin Specials". Alcuni ristoranti selezionati dalla Guida offriranno fino al 28 novembre esperienze gastronomiche uniche. I menù esclusivi sono prenotabili sull'app, sul sito TheFork e sul sito Guida Michelin. Trovate i ristoranti triestini che partecipano a questa edizione del TheFork Festival a questo indirizzo.