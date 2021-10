Trieste e la baia di Sistiana protagoniste della nuova limited edition Nutella in vendita da ottobre

Come accaduto nel 2020, anche quest’anno non poteva mancare l’edizione limitata di Nutella "Ti Amo Italia", dove ad essere protagoniste sono le tante bellezze italiane. Quest'anno c'è però una novità: i luoghi raffigurati sui vasetti sono stati scelti dai consumatori, attraverso 2.143.217 voti che hanno premiato gli scorci di ogni regione. L’Italia intera torna dunque protagonista della limited edition di Nutella. Una scelta fatta direttamente dai consumatori che hanno decretato quale luogo del cuore fosse raffigurato sui barattoli. Tantissimi i voti ricevuti, oltre 2 milioni in tutto lo Stivale.

L'appello lanciato da Nutella ha visto una straordinaria partecipazione da parte di tutti gli appassionati che hanno candidato complessivamente 1.600 meraviglie d'Italia. Da qui è partita la “scrematura” che ha portato ai duelli finali in cui si sono contesi la vittoria 84 luoghi, selezionati in collaborazione con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT). A decidere le location, infine, i consumatori che hanno scelto 42 vasetti, due per regione, in vendita da questo mese di ottobre.

E non è finita qui: sui vasetti Nutella da 725 g o 900 g sarà presente un QR code che servirà per viaggiare fra i luoghi del cuore degli stessi utenti in una gallery digitale.

Ti Amo Italia: i luoghi scelti in Friuli Venezia Giulia

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, le due località scelte hanno battuto le concorrenti non di poco (Fontanone di Goriuda, Palmanova). Se, infatti, la baia di Sistiana è stata scelta dal 64% dei votanti, Trieste ha primeggiato con addirittura il 72% dei voti.