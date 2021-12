Toc' in braide: la ricetta tradizionale della Carnia

Oggi vi proponiamo la ricetta di un piatto tipicamente carnico: il toc' in braide. Detto anche "intingolo del podere", è un piatto tradizionale friulano e viene proposto solitamente come antipasto. Facile da fare, questa ricetta viene realizzata con la polenta e un intingolo (toc) fatto da una fonduta di formaggio. La fonduta può essere realizzata con latte e formaggi vari, potete scegliere quale preferite.

Ingredienti

Per la polenta:

farina di mais 100 gr;

acqua 500 ml;

sale fino q.b.

Per la fonduta:

Grana Padano grattugiato 50 gr;

latte intero 20 ml.

Per la morchia:

burro 100 gr;

farina di mais 50 gr.

Procedimento

In una casseruola portate a ebollizione l'acqua, salatela e aggiungete a pioggia la farina di mais. Mescolate bene per evitare la formazione di grumi e, sempre mescolando, fate cuocere per circa 35 minuti. In un'altra casseruola, fate fondere il Grana Padano con il latte a bagno maria per ottenere la fonduta.

Preparate la morchia mettendo in una padella il burro. Fate fondere e aggiungete la farina di mais. Fate tostare e dorate il composto per 4-5 minuti a fiamma viva. Impiattate il toc' in braide mettendo la polenta, versateci sopra la fonduta di Grana Padano e infine il burro fuso con la farina di mais.

Ricetta di Dissapore