Le serie tv e i film più amati su Netflix: le top 10

Ecco le top 10 Netflix (una per i film e l'altra per le serie tv) per scoprire quali storie hanno appassionato di più gli spettatori a livello globale nel 2021

Netflix ha sfornato nel 2021 serie davvero avvincenti e accattivanti, ma quali di queste si sono rivelate dei veri e propri successi? Quali storie hanno saputo conquistare di più il cuore del pubblico? Come leggiamo su Today.it è stata stilata una classifica in base ai dati forniti da FlixPatrol, la piattaforma di rating a livello mondiale, ha analizzato i dati relativi alle visualizzazioni dei titoli Netflix di quest'anno creando due top 10, una per i lungometraggi e un'altra per le serie a puntate.

Come vengono stilate queste classifiche? Quando un titolo è al primo posto su Netflix per un giorno intero in un Paese ottiene 10 punti, se è secondo, invece, ne ottiene 9 e così via. Queste le top 10 Netflix per scoprire quali storie hanno appassionato di più gli spettatori a livello globale.

I film più visti su Netflix nel 2021

Partiamo dai film. A dominare il podio su Netflix, finora in questo 2021, ci sono, a sorpresa, tre pellicole tutte dedicate ai bambini. Il primo posto va a "We can be heroes", il film per ragazzini di Robert Rodriguez che prende il titolo dal testo di un grande successo di David Bowie, e che racconta la storia di una famiglia con superpoteri che scopre, appunto, che "si può diventare eroi" anche solo per un giorno. Al secondo posto segue il cartone Desiderio Drago per un pubblico di più piccoli e, infine, i Mitchell contro le Macchine, il titolo originale Netflix.

Possiamo essere eroi (25.1k punti)

Desiderio Drago (16.9k punti)

I Mitchell contro Le macchine (14.9k punti)

Paternità (14.6k punti)

L'esercito dei morti (13.9k punti)

Sì giorno (12.8k punti)

Fuori dal filo (11.6k punti)

Amore e mostri (11.5k punti)

Serventi (10.7k punti)

Maggiore Grom: Dottore della Peste (9.6k punti)

Le serie tv più viste su Netflix nel 2021

Ma adesso passiamo alle serie tv. Diciamo che erano due i titoli che potevano contendersi il primo posto nella top 10 Netflix delle serie più viste nel 2021: da un lato la romantica Bridgerton che ha portato quella ventata di leggerezza nelle case delle persone costrette a vivere in quarantena, dall'altra Lupin, altro titolo leggero e appassionante che ha saputo far ridere e rivivere, in 5 episodi, le avventure del ladro gentiluomo più famoso di tutti i tempi nato dalla penna di Maurice Leblanc.

Ed è proprio quest'ultima serie che si è aggiudicata il primo posto nella top 10 battendo il prodotto di punta di Shondaland, dato per vincitore, ma che si è dovuto accontentare solo del secondo posto. E sull'ultimo gradino del podio? Il medical-drama della NBC rivelazione dell'anno: New Amsterdam a cui seguono Who killed Sara? e Ginny & Georgia.

Lupin (42,4k punti)

Bridgerton (33.9k punti)

New Amsterdam (32.7k punti)

Chi ha ucciso Sara? (30.3k punti)

Ginny e Georgia (28.5k punti)

Sesso/Vita (27,1k punti)

Vincenzo (19,1k punti)

Lucifero (19k punti)

Dietro i suoi occhi (17.4k punti)

Yo soia Betty la Fea (17.1k punti)

