Torta mimosa al cioccolato: la ricetta golosa per festeggiare le donne

Per rendere speciale questa giornata e festeggiare le donne più importanti della vostra vita vi proponiamo la golosa variante al cacao della torta simbolo di questa festa: la torta mimosa al cioccolato, perfetta per chi ama il cioccolato

Oggi, 8 marzo, si festeggiano le donne. Per rendere speciale questa giornata ricca di storia e festeggiare le donne più importanti della vostra vita vi proponiamo la golosa variante al cacao della torta simbolo di questa festa: la torta mimosa al cioccolato. Ecco la ricetta veloce e buonissima direttamente dal sito dolciveloci.it.

Ingredienti

200 g di farina 00;

50 g di cacao in polvere;

200 ml di latte;

200 g di zucchero più 2 cucchiai per la crema;

2 uova;

100 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci;

250 g di mascarpone;

250 g di panna per dolci.

Procedimento

Versate latte e olio di semi in una ciotola capiente, unite le uova e sbattete con una frusta a mano. Proseguite aggiungendo farina, lievito, cacao e zucchero. Amalgamate il tutto poi versate l'impasto all’interno di una tortiera del diametro di 16-18 cm e foderata con carta forno. Fate cuocere in forno a 180°C per 25-30 minuti. Togliete la torta cotta dal forno e fatela raffreddare. Preparate la crema: montate la panna a neve ben ferma, pian piano aggiungete il mascarpone e lo zucchero che avete ancora a disposizione.

Dividete la torta ormai fredda in tre dischi avendo cura di tenere da parte un po' di bricioline per la decorazione finale. Assemblate la torta alterando strati di impasto al cacao con strati di crema. Coprite la superficie e i bordi sempre con un velo di crema e completate con le bricioline di impasto per simulare l'effetto mimosa.

Ricetta dolciveloci.it