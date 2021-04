Torta paradiso con panna: la ricetta classica

La torta paradiso è un grande classico diffuso in tutta Italia, amato da grandi e piccini. Un delizioso dessert facile da preparare, soffice e morbido e - per chi lo preferisce - da farcire con un cuore di panna montata. Ecco la ricetta.

Ingredienti

150 gr di burro;

200 gr di zucchero a velo;

200 gr di farina 00;

100 gr di fecola di patate o maizena;

3 uova;

1 bustina di lievito per dolci;

200 ml di latte;

scorza grattugiata di un limone;

500 ml di panna montata.

Preparazione

Per prima cosa, montate gli albumi a neve ben ferma con un pizzico di sale e mettete il composto da parte. Lavorate il burro con lo zucchero utilizzando un frullino elettrico. Incorporate i tuorli uno per volta. Montate il tutto e poi incorporate la farina, il lievito e il latte. Aggiungete la scorza di limone.

Per ultimo, utilizzando un cucchiaio di legno, incorporate gli albumi senza smontarli, lavorando dal basso verso l’alto. Cucinate in forno già caldo a 170° per 50 minuti. Prima di sfornare, fate la prova stecchino. Fate raffreddare per bene e tagliate in due la torta. Farcite con panna montata a volontà e richiudete la torta. Mettetela in frigorifero almeno un paio di ore prima di servirla. Se preferite la versione senza panna non c'è bisogno di conservarla in frigo.