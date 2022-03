Giornata mondiale delle torte: ecco una deliziosa ricetta a base di ricotta

Oggi, 17 marzo, si celebra la Giornata mondiale delle torte, per l'occasione abbiamo pensato di proporvi una ricetta che farà felici i più golosi e non solo: quella della torta alla ricotta, un dolce delizioso e molto semplice da preparare. Semplici sono anche i suoi ingredienti e l'incontro con i marron glacé la rende ancora più buona e morbidissima. Ecco il procedimento.

Ingredienti

Per la pasta frolla:

farina bianca, 250 g;

burro, 125 g;

zucchero a velo, 110 g;

uovo, 1;

tuorlo, 1;

sale fino q.b.

Ingredienti base:

ricotta, 250 g;

zucchero semolato, 80 g;

mandorle dolci sbucciate (bianche), 75 g;

mandorle amare sbucciate (bianche), 4-5;

marron glacé spezzettati (o canditi), 40 g;

uova, 2;

tuorli, 2;

vanillina, 1 bustina;

burro per la teglia, 20 g.

Procedimento

Inizia preparando la pasta frolla. Partiamo con il setacciare la farina in una ciotola con il sale. Unisci lo zucchero sempre attraverso il setaccio. Poi forma una cavità e metti il burro morbido a pezzetti, l'uovo sgusciato e il tuorlo. Intridere la farina con gli altri ingredienti, lavorando velocemente con la punta delle dita. Con la pasta ottenuta, forma una palla e avvolgila in un telo. Tieni in frigo per 30 minuti.

Adesso imburra una teglia per crostate, bassa e con il bordo scannellato, di circa 4 cm di diametro. Poi togli la frolla dal frigo e stendila, trasferiscila nella teglia. Taglia la pasta in eccesso, premendo il palmo della mano sull'orlo della teglia (non gettare i pezzi avanzati). Bucherella il fondo di pasta con i denti di una forchetta. Ora frulla le mandorle con 50 g di zucchero, sguscia le uova in una ciotola, unisci i tuorli, zucchero e vanillina. Ora lavora con una frusta fino ad ottenere una crema densa. Aggiungi la ricotta e le mandorle tritate, un po' per volta, montando a velocità moderata. Poi incorpora i marron glacé spezzettati (o i canditi). A questo punto trasferisci il ripieno nella teglia e forma sulla superficie piccole decorazioni con la pasta frolla rimasta.

Ora bisognerà infornare la torta di ricotta a 180°C. Lasciare cuocere fino a quando la superficie non sembrerà soda e la frolla dorata, ma non scura. Il tempo di cottura è di circa 40 minuti. Una volta sfornata lascia un po' a riposare e servi la torta fredda.