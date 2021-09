Torta rustica con stracchino, prosciutto e patate: la ricetta

Le torte rustiche sono buone sia calde che fredde e sono adatte in tutte le stagioni. Esistono innumerevoli varianti e decine di abbinamenti diversi: formaggi, verdure e insaccati sono la soluzione più a portata di mano per chi ha poco tempo per cucinare o è alla prime armi.

Prepararne una è infatti davvero semplice. Supermercati e alimentari vendono rotoli di pasta sfoglia già pronti: non sono prodotti a lunga scadenza, ma tenerli in frigo fa sempre comodo. Le dimensioni sono standard, di solito per quattro persone e quello che avanza può essere congelato, a patto di aver usato esclusivamente alimenti freschi non scongelati. Una volta tolta dal freezer, va consumata entro un giorno. Oggi vi proponiamo la ricetta della torta rustica con stracchino, prosciutto e patate: facile e veloce da preparare.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia già pronta;

125 gr di formaggio tipo stracchino o crescenza;

1 confezione di prosciutto cotto a cubetti;

2 patate grandi;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Lessate le patate tagliate a cubetti per circa 10 minuti, finché sono cotte ma non completamente "sfatte". Stendete il rotolo di pasta sfoglia, usando il rotolo di carta forno che lo avvolge, poi bucherellate la base con i rebbi di una forchetta. In una ciotola mescolate le patate, i cubetti di prosciutto e il formaggio, aggiungendo un po' di sale e pepe. Farcite la pasta sfoglia con il composto e mettetela in forno a 180 gradi per circa 30 minuti, finché la superficie non risulta dorata.