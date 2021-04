La ricetta dei tortini di ricotta con verdure, ottimi come antipasto o per un aperitivo

Deliziosi tortini di ricotta che possono essere abbinati al sapore di tantissime verdure, ottimi da servire sia caldi che freddi sono l'ideale come antipasto, spuntino, da consumare durante un aperitivo o anche come portata principale. Possono essere utilizzate tante verdure in modo da poter variare la ricetta in base ai prodotti che la stagione ci offre. Ecco come prepararli, il procedimento è facile e veloce, bastano 30-35 minuti.

Ingredienti per 4 persone

Farina di ceci 160 gr;

acqua 320 gr;

sale;

pepe;

ricotta o formaggio spalmabile vegetale 400 gr;

zucca 300 gr;

zucchine 2;

cipolla piccola 1;

spicchio d'aglio 1;

olio extravergine;

pane grattugiato;

prezzemolo.

Procedimento

In una ciotola setacciare la farina di ceci, aggiungere il sale, il pepe e l’acqua poco per volta mescolando con una frusta fino a formare una pastella liscia e senza grumi; lasciare riposare in frigorifero almeno mezz’ora. Tagliare finemente le verdure (potete scegliere quelle che preferite), e saltarle in padella con aglio, olio e sale fino a quando risulteranno morbide. Lasciarle intiepidire, aggiungere la ricotta e versare tutto nella pastella di ceci con abbondante prezzemolo tritato. Mescolare e versare il composto in stampini unti e rivestiti di pane grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato a 200° per 15/20 minuti. Servire direttamente negli stampini o lasciare intiepidire prima di sformarli.