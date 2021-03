Mini quiche con tonno e porri: la ricetta

Oggi vi proponiamo la ricetta della quiche di tonno e porri, dei deliziosi tortini salati realizzati con la pasta sfoglia. Gustosi e ideali da servire come antipasto o durante un aperitivo, realizzarli è semplice e veloce. Ecco come procedere.

Ingredienti

Pasta sfoglia, 2 rotoli;

Porri, 2;

Scatoletta di tonno, 1;

Panna fresca, 300 ml;

Uova, 3;

Parmigiano reggiano grattugiato;

Sale;

Pepe;

Noce moscata;

Olio d'oliva.

Procedimento

Per prima cosa preriscaldate il forno a 180°. Tagliate i porri a rondelle e poneteli in una casseruola con due cucchiai di olio d'oliva. Fate cuocere per un minuto sul fuoco. Dopodiché aggiungete il tonno e lasciate raffreddare.

In una ciotola rompete le uova e aggiungete la panna. Con un frustino mescolate tutto il composto fino a quando non risulterà omogeneo. Poi aggiungete il pepe, aggiustate di sale, aggiungete anche la noce moscata e il porro.

Ora bisognerà preparare i tortini srotolando il rotolo di pasta sfoglia. Foderate gli stampini. Versate il composto all'interno degli stampi e poi riponeteli nel forno preriscaldato per 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti, uscite gli stampini, spolverate con il formaggio grattugiato e rimettete in forno per altri dieci minuti fino a quando la superficie non sembrerà dorata.