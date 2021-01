I migliori punti panoramici da cui ammirare gli incantevoli tramonti triestini

Il tramonto a Trieste è una meraviglia da non perdere, colori brillanti si fondono nella magica atmosfera di una città elegante e misteriosa. In tempo di Covid-19, tra divieti e restrizioni, chiusure e paure, passeggiare all'aria aperta resta un'opzione decisamente da considerare, per un momento romantico o, semplicemente, per un po' di relax, soprattutto quando c'è il tramonto, che resta uno dei più straordinari e appassionanti spettacoli della natura.

Da ammirare da soli o in compagnia, il tramonto resta uno degli eventi più belli di sempre. Il consueto appuntamento con i tramonti della città è un'abitudine consolidata per molti triestini, e poi che dire, la nostra bella città affacciata sul mare offre uno scenario di colori incantevole in tutte le stagioni dell'anno. Ecco allora la nostra selezione: 6 posti suggestivi di Trieste da cui ammirare il sole che incendia di arancio il cielo e il mare con delicate sfumature di rosa.

Dove andare