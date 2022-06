Trenitalia in Fvg: più collegamenti e offerte speciali per le mete estive

Nuova offerta estiva da Trenitalia anche per il Friuli Venezia Giulia. Servizi e promozioni sono una risposta concreta a una domanda di mobilità sostenibile. Collegamenti con le mete di mare e di montagna, possibilità di viaggiare con le biciclette a bordo e treni verso la Slovenia sono alcune delle proposte per il periodo estivo. L’obiettivo è incentivare un turismo di qualità, sensibili ai temi ambientali: l'iniziativa ha preso il via domenica 12 giugno contemporaneamente all’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

Per il tempo libero

Confermati i servizi a favore del cicloturismo con Alpe Adria Line sulla linea Trieste-Udine-Tarvisio, fino a 16 collegamenti al giorno nei weekend, oltre 30 posti bici, con fermate a Palmanova, Gorizia e Venzone e il Trenobici delle Lagune fra Trieste e Venezia, fino a 12 collegamenti al giorno, grazie a una carrozza appositamente attrezzata al trasporto di 64 biciclette, con fermate a Cervignano, Latisana, Portogruaro e San Donà di Piave.

Ci saranno anche servizi misti come il Lignano Link: treno fino alla stazione Latisana e bus per raggiungere le spiagge di Lignano dalla stazione di Latisana. Previsti anche treni straordinari in occasione del concerto Jova Beach Party di Jovanotti che si terrà in due date: il 2 e il 3 luglio. Ma anche per l’evento Estate a Pordenone 2022.

Novità con il Muggia Link, il nuovo collegamento treno e motonave, pensato per il turismo slow che consente di raggiungere da Trieste il caratteristico porticciolo di Muggia, a un passo dalla Slovenia. Infine, è previsto il servizio combinato con i treni Fuc per raggiungere la città di Cividale del Friuli da Udine.

La Slovenia è sempre raggiungibile grazie ai quattro treni transfrontalieri quotidiani fra Trieste e Lubiana, due dei quali prolungati a Udine, confermati per tutto l’anno. Tutti i regionali e la maggior parte delle Frecce e Intercity fermeranno a Trieste Airport.

Per gli spostamenti quotidiani

Confermata l’attuale offerta ferroviaria per regionali, Frecce e Intercity. Viene potenziato il servizio nelle fasce orarie pendolari dal lunedì al venerdì grazie a tre treni regionali che circoleranno anche per l’intero periodo estivo. Da Udine in partenza alle ore 7 con arrivo a Trieste alle 8 e 09. Da Trieste Centrale due le possibilità: un regionale diretto a Udine alle 17.28 con arrivo alle 18 3e 52, e un altro con partenza alle 17 e 58, diretto a Venezia che si ferma nel capoluogo friulano alle 19 e 09.

Offerte commerciali

Sui treni regionali, dal 29 maggio al 26 settembre 2022, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile l’offerta Estate Insieme a 39 euro per viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì successivo per quattro weekend consecutivi.

Per chi, invece, desidera scoprire le meraviglie della Penisola a bordo dei treni regionali, è disponibile l’offerta Italia in Tour: viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro (15 euro per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 euro (25 euro per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni).

Amici animali

Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: dal primo luglio al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana.