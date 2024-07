Città del lavoro: Trieste nella top quattro, la classifica

Pubblicata e presentata al Comune di Napoli la seconda edizione della classifica che incorona le 40 migliori "Città del lavoro" italiane. Il report è stato elaborato dall'Isfort. In testa troviamo Milano, davanti a Bergamo, Padova e Trieste che si classifica in quarta posizione. Trento alla quinta. Al sesto posto troviamo Cagliari, seguita da Udine, Monza, Sondrio e Modena. Lecce si posiziona al 31mo posto. Solo tre le città presenti del sud e delle isole, tra cui Cagliari e Lecce. Le restanti sono tutte del nord Italia.

L'indagine

La classifica ha preso in considerazione diversi fattori interni alla condizione lavorativa come retribuzioni, ambienti del lavoro, opportunità di percorsi professionali, formazione, reputazione aziendale, opportunità di smart working e anche i fattori esterni legati al contesto ambientale, dai trasporti alla vivibilità ambientale, dai servizi per il tempo libero alla sicurezza e ai servizi digitali.

La distribuzione territoriale è netta con le prime 40 posizioni divise tra 17 città del nordest, 14 del nordovest e sei del centro, tra cui Roma che si trova al 25° posto, in forte miglioramento rispetto allo scorso anno.

