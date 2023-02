Un "gioiello tutto da scoprire", la Cnn omaggia Trieste

"Le sue montagne, i suoi canyon, le sue spiagge e le sue lagune ne fanno uno dei paesaggi più belli e variegati d'Italia, ma pochi, italiani compresi, ne sono consapevoli". Si apre così un articolo della Cnn che recentemente ha dedicato uno spazio alle mille bellezze del Friuli Venezia Giulia e della nostra bella città.

Sono sempre di più i quotidiani che parlano della nostro territorio, ricco di storia, cultura, contaminazione e segreti nascosti tutti da scoprire. Per ultimo appunto la Cnn che ha deciso di omaggiare il nostro patrimonio forse poco conosciuto ma che, come scrivono, vale assolutamente la pena visitare.

Grazie al suo paesaggio, con tredici riserve naturali e il parco delle Dolomiti friulane, il Friuli Venezia Giulia rappresenta una "macchia verde e paradisiaca" capace di regalare emozioni indescrivibili a chi la vive e la scopre. Grande spazio è stato dedicato anche alla nostra città. Definita la "piccola Vienna" grazie alla sua architettura elegante e aristocratica, Trieste è stata raccontata in ogni sua peculiarità come un affascinante gioiello, dal Castello di Miramare alla Barcolana, fino alla nostra caratteristica Bora. Non mancano inoltre le citazioni ai patti tipici della regione come la jota, le sarde in savor e la putizza, nonché la menzione ai rinomati vini del Collio e i formaggi tipici estesi su tutto il territorio.

E non è finita qui, nell'articolo si parla di montagna ma anche di mare: "Trieste vanta un'insolita spiaggia segregata, con origini che risalgono a diversi secoli fa. I visitatori del bagno alla Lanterna sono divisi in uomini e donne, e tenuti separati da un muro bianco che corre al centro della spiaggia". Immancabile poi la menzione al Castello di Miramare, "il gioiello di Trieste, costruito dall'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo come lussuoso rifugio nel XIX secolo. Arroccato su un promontorio e circondato da un rigoglioso parco che vanta una vista spettacolare sul Golfo". Infine, "la città vanta anche una delle piazze più grandi d'Europa, piazza Unità D'Italia, affacciata sul mare e circondata da eleganti palazzi che mettono in mostra la sontuosa grandezza imperiale del passato, una decadenza in dissolvenza, con tanto di caffè storici, che ha attratto a lungo artisti e scrittori , come l'irlandese James Joyce".

Puoi leggere l'articolo completo qui.