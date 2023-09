Trieste Coffee Experts: da dieci anni il summit che riunisce i maggiori esperti del mondo caffè

Il Trieste Coffee Experts è da dieci anni il summit che riunisce molti dei maggiori esperti del mondo caffè, importante per analizzare prospettive, situazioni e desideri, contribuendo così all’intento dei Bazzara, ovvero unire le forze del comparto e fare rete. “Questa sarà in assoluto - annota il presidente della Bazzara Caffè Franco Bazzara - l’edizione più ricca, interessante e … lungimirante”. Colpiscono infatti i nomi dei relatori e gli argomenti che verranno ad esporre, oltre alle tante soluzioni che prospettano alle numerose difficoltà del momento che stiamo vivendo.

Una riunione di grandi eccellenze del settore

“E se da un lato fa piacere avere al nostro fianco importanti personaggi, quali gli amici Rudi Albert, fondatore di Alkaff, Massimo Renda, CEO di Caffè Borbone, Michele Cannone, Lavazza Global Brand Director Away from home di Lavazza Group e Carlo Barbi di Club House, dall’altro troviamo l’interesse manifestato da organizzazioni internazionali, quali Rainforest, Fairtrade, Slow Food, e dall’ente nazionale di ricerca Area Science Park, difficili da trovare tutti insieme in un'unica sede - prosegue il Presidente Bazzara -. Per non parlare, poi, della grande e unica esperienza portata da personaggi quali, ad esempio, Luigi Morello della M25 Consulting, Carlos Gonzales di Rancilio Group, Andrea Lattuada di 9bar, Maurizio Giuli di Simonelli Group, Carlo Odello di IEI.

Colpisce, inoltre, la presenza dell’Istituto di Commercio Estero con tre relatori, presenza non abituale alle conferenze tema caffè, a prova, ci auguriamo, della crescente importanza che il nostro prodotto avrà per le istituzioni. Sarà poi il Dottor Massimiliano Fabian di Demus Spa, in veste di Presidente dell’International Coffee Organization, a raccontarci quanto sta vivendo il mondo del caffè a 360°. E se il caffè rappresenta, in tutte le sue manifestazioni, uno dei più importanti esempi di italian lifestyle, fa piacere che a dimostrarlo sia preannunciata la presenza, in qualità di sponsor, di uno dei marchi più famosi al mondo per quanto riguarda la grande bellezza italiana, ovvero Pininfarina”.

Dallo streaming ai premi

Naturalmente il Trieste Coffee Experts è molto altro ancora, un evento a cui vale la pena partecipare e che potrà essere constatato da tutti grazie allo streaming anche in inglese che si terrà nel corso delle due giornate. E non s’intende solamente la splendida e unica cornice del Savoia Excelsior Palace, ma ad esempio il consueto premio al personaggio del caffè dell’anno. “Noi Bazzara riteniamo, infatti, sia una grave mancanza da parte delle istituzioni non aver pensato, nel corso di questi decenni - continua Franco Bazzara -, alla innumerevole quantità di grandi personaggi che con il loro fare quotidiano di bello, buono, ben fatto, realizzano macchine da caffè dalle forme accattivanti, dalle innovazioni più efficaci, con occhio sempre più attento alla sostenibilità. Torrefattori capaci di deliziare i palati di tutto il mondo, facendo viaggiare il consumatore con l’assaggio di straordinarie miscele nei più bei paesi caffeicoli del pianeta. Baristi che si applicano con fatica e duro lavoro quotidianamente, per prima imparare presso le numerose accademie sorte negli ultimi anni le arti caffeicole, e poi far vivere a tutti noi quotidianamente il piacere di degustare, nei loro locali, eccellenti caffè”.

“Il nostro vuole essere quindi, con questo semplice gesto, un dire grazie a qualcuno di loro in rappresentanza di tutti quelli che lo meritano, che sono davvero una folta schiera. Ma mai come quest’anno, dall’estero, c’è stato un tale interesse per l’evento triestino. Sono infatti numerosi i media dai più svariati paesi interessati a porre il loro logo assieme a quello dei più grandi nomi del mondo del caffè italiano alla manifestazione, da Israele all’Inghilterra, dal Montenegro all’India, dalla Francia alla vicina Slovenia, oltre quindici nazioni saranno collegate in streaming, pubblicheranno articoli e diffonderanno i temi dell’evento.

Di rilievo anche la partecipazione di esposizioni fieristiche, quali FHA Singapore, Cafeex Shanghai e Hotelex Shanghai, le due maggiori dell’importante mercato cinese, Asean Café Show dalla Thailandia, PtakWarsaw Expo dalla Polonia, e l’importante partecipazione della fiera di Rimini SIGEP. È essenziale ricordare che tutto ciò viene realizzato con l’importante sostegno di grandi nomi del saper fare italiano nel settore del caffè. In cima a tutti è doveroso ricordare ClubHouse, con il Dottor Barbi, la Alkaff, con Rudi Albert, il gruppo editoriale specializzato nella comunicazione tecnica ed editoriale B2B Quine, la fiera di Rimini SIGEP e la nota agenzia allestitrice fieristica Enigma.

Focus Costa Rica

Per ricordare, com’è doveroso , che il mondo del caffè è composto solo in parte da quanto sopra, e che il lavoro più duro e forse più importante viene realizzato con dura fatica dai paesi produttori, anche questa volta abbiamo ritenuto doveroso dare voce a chi il caffè lo coltiva. Il focus di quest’anno sarà sul Costa Rica, paese che riteniamo sia determinante ai temi che andremo a trattare in questa 6° edizione” conclude Franco Bazzara.