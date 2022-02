Trieste ottiene la certificazione di "Comune Fiorito"

Partito il progetto 2022 denominato “RinascITALIA - Facciamo fiorire la speranza” dell'Associazione Asproflor Comuni Fioriti. La nostra città ha ricevuto nuovamente la certificazione di Comune Fiorito: "Trieste ha ricevuto nuovamente la certificazione di Comune Fiorito dall’Asproflor, organizzatrice del concorso nazionale e della campagna “RinascItalia”, in una giornata significativa dove il Servizio verde pubblico assieme agli studenti della scuola Codermaz hanno avviato la piantumazione nel bosco Farneto di ben 300 alberi tra querce e roverelle. Questa certificazione ci porta certamente soddisfazione e altresì responsabilità nella preziosa gestione del verde pubblico”. Queste le parole dell’assessore comunale ai Servizi generali Michele Lobianco.

Il progetto

Il progetto "RinascITALIA" prevede di percorrere con un camper l’intero litorale italiano, lungo un percorso di oltre novemila chilometri; l’obiettivo è visitare più di seicento Comuni “per motivare le Amministrazioni comunali ad aderire alla splendida ed efficace filosofia della certificazione di Comune Fiorito”.

Da vent’anni, Asproflor propone infatti ai Comuni una filosofia di vita capace di trasformare il loro territorio in un luogo accogliente e vitale per i cittadini e per i turisti. La riqualificazione dell’ambiente, del verde e della bellezza delle fioriture, insieme alla promozione del turismo lento, - si legge sul sito ufficiale comunifioriti.it - fanno da traino a una trasformazione umana, sociale ed economica ormai consolidata e confermata dalle amministrazioni locali già aderenti. Il camper è partito dal Piemonte nel mese di gennaio 2022 per giungere nel mese di febbraio alla prima tappa del tour: Muggia, in Friuli Venezia Giulia. Da lì percorrerà l’intero litorale adriatico fino ad arrivare in Sicilia; il mezzo risalirà poi la costa tirrenica fino a Ventimiglia, in Liguria; ultima tappa sarà la Sardegna.

A conclusione del viaggio, l’Associazione pianterà alberi nelle zone colpite duramente dagli incendi della scorsa estate (Sardegna, Sicilia e Calabria) per sostenere queste aree e compensare la produzione di CO2 del viaggio. La fine del progetto è prevista per il mese di dicembre 2022.