Torna in viale "Trieste in fiore" con le sue delizie di primavera

AssofiorItalia, in co-organizzazione con il Comune di Trieste organizza la diciannovesima edizione della manifestazione floreale "Trieste in fiore - Delizie di primavera", la mostra mercato dedicata al settore florovivaistico che si terrà dal 18 al 26 marzo in viale XX Settembre a Trieste e che ha per protagonista il suo simbolo per eccellenza: il fiore.

La manifestazione

L’annuale manifestazione, che si presenta sempre più specializzata nel settorendei fiori, dei giardini e delle piante ed è sempre più attesa dagli esperti del settore e dai cittadini triestini, ritorna così anche nel 2023, forte del successo degli anni passati. Per nove giornate una vasta area del centro cittadino si presenterà ancora una volta come un vero e proprio giardino fiorito, con aree verdi e aiuole collocate tutt'intorno agli stand espositivi. A ospitare la gioiosa, variopinta e profumata manifestazione sarà, come da tradizione, viale XX Settembre, la passeggiata preferita dai triestini, nell'area compresa tra Largo Bonifacio e via Rossetti. Si potranno ammirare così, ogni giorno, con orario 9-20 e ingresso libero, piante grasse del Piemonte, alberi da frutta del Veneto, agrumi della Sicilia, rose profumate, piante aromatiche, piante rare, palme, primizie regionali, ortensie, gerani, ma anche vari tipi di lavanda, ulivi secolari e molte altre novità del settore florovivaistico.

Gli espositori

Ad accrescere l'attrattiva dell’appuntamento, che si propone di rivitalizzare uno scorcio di Trieste che si anima particolarmente in concomitanza con le occasioni speciali, saranno la presenza di espositori sempre più specializzati e l'offerta ancora più ricca rispetto agli anni passati: tra vasi scenografici e piante ornamentali, gli amanti del verde e della natura potranno ricevere molti consigli e trarre ispirazione per ravvivare i propri angoli verdi in questo arrivo di primavera. Saranno presenti infatti più di 35 espositori da varie regioni italiane che, in altrettanti eleganti stand, presenteranno piante e fiori, attrezzature per il giardinaggio, arredo giardino, essenze, erboristeria e oggettistica. Trieste in fiore anche in questa edizione proporrà tantissimi tipi di piante per arredare la propria casa e il giardino, balcone o terrazzo. Sarà possibile trovare idee regalo, ma anche alberi, piante grasse e pure prodotti alla lavanda della Provenza.

Espositori, produttori e venditori saranno inoltre ogni giorno a disposizione del pubblico per offrire consigli e informazioni, proponendo una serie di iniziative divulgative gratuite in grado di soddisfare curiosità sulla cura delle piante, la salvaguardia della natura e i servizi per la cura del giardino. Accanto a fiori e piante, una ricca sezione della mostra mercato sarà poi dedicata ai prodotti alimentari e alle "Delizie di primavera": spezie, olio di oliva, olive, formaggi e taralli alle erbe e tartufi, ma anche erboristeria di qualità, arredo giardino e qualche sorpresa.

La gara

Nel corso della manifestazione si svolgerà anche la tradizionale gara tra le artiste e gli artisti della composizione floreale partecipanti alla manifestazione che concorreranno all'assegnazione del premio Fiore d'Oro, la cui XVII edizione si svolgerà sabato 25 marzo alle ore 11.00. Non un vero e proprio concorso, ma piuttosto una vetrina dell’inventiva e della creatività anche con possibilità per tutti di assistere alla fase realizzativa e applaudire le più belle composizioni.

Il percorso

Particolarmente scenografici appariranno come sempre i portali d'accesso progettati ai “confini” di Viale in Fiore, in particolare quello principale di Largo Bonifacio, a cui si sommeranno giardini fioriti e altre sorprese lungo tutto il percorso espositivo. Invitare i cittadini a scoprire piante e fiori e rivitalizzare il vecchio Acquedotto, una delle tappe più amate di triestini, sono i motivi principali di questa iniziativa, che raccoglie ogni anno un successo sorprendente, testimoniato dall’arrivo di numerosi visitatori, oltre che da tutta la regione,anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. "Si tratta di una manifestazione - spiegano i promotori - che mette in vetrina, tra le altre cose, la bravura e le capacità delle nostre fioriste/artiste e che ormai, alla soglia delle ventesima edizione, può considerarsi a pieno titolo matura e amata dalla città al punto da poter dire che, idealmente,la primavera triestina inizia con “Trieste in Fiore”.

Infine è sempre piacevole assistere alla rinascita stagionale del Viale, senza dimenticare che Trieste in fiore rappresenta un'occasione perfetta per i cittadini per fare dei begli acquisti in tema florovivaistico in modo estremamente conveniente, saltando buona parte della filiera commerciale, per abbellire le proprie case, i propri balconi, terrazzi e giardini e sviluppare la passione per le piante e il proprio “pollice verde”.

L'inaugurazione

L’inaugurazione di Trieste in fiore si terrà sabato 18 marzo, alle ore 10.00, in largo Bonifacio. Nell’occasione Promoflor, associazione per la promozione vivaistica con più di 40 associati, AssofiorItalia e Flash Srl. conferiranno una targa ad Anna Glorio per il suo impegno nel mondo del florovivaismo, in particolare nella cura e la produzione di rose profumate, con questa specifica motivazione: "In questi anni abbiamo conosciuto tantissimi vivaisti, provenienti da ogni parte d’Europa e tra questi Anna Glorio, che con le sue meravigliose rose ci ha colpito per l’impegno, la costanza, l’attenzione dimostrata nell'allestimento nelle manifestazioni dov'è stata invitata".