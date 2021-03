Trieste location e protagonista indiscussa della nuova serie Sky Original "Il Re"

La nuova serie "Il Re" è un'interessante storia dove l'attore protagonista interpreterà il ruolo di un misterioso direttore di carcere di frontiera: Trieste è la location scelta, perfetta per raccontare gli intrighi e i segreti della nuova fiction firmata Sky Original

Dopo il grande successo avuto con il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti torna a recitare in una nuova serie Sky ma con un ruolo diverso rispetto a quelli che fino ad oggi siamo stati abituati a vedere. La serie è "Il Re", un interessante racconto dove l'attore interpreterà il ruolo di un direttore di carcere di frontiera: ebbene sì, Trieste sarà protagonista indiscussa in questa nuova fiction.

La serie, articolata in otto episodi e diretta da Giuseppe Gagliardi, racconta le vicende di Bruno Testori che lavora nel carcere San Michele. Dentro il carcere, il protagonista eserciterà una sua personalissima idea di giustizia. Le location saranno diverse, da Roma a Torino fino ad arrivare appunto nella nostra bella città dove verranno mostrati gli scorci più suggestivi, evidenziando l'affascinante connubio tra l’aspetto mediterraneo e l'aspetto mitteleuropeo che rende particolare il nostro territorio.

Prodotta da Lorenzo Mieli e The Apartment con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, la nuova serie Sky Original, per cui sono già iniziate le riprese, uscirà in autunno.

La trama

Come leggiamo su tg24.sky.it "il San Michele è un carcere di frontiera dove Bruno Testori, il Direttore, esercita la sua personale idea di giustizia, il suo quarto grado di giudizio, al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale. Perché dietro ogni detenuto c’è una storia, una vita deragliata: e anche se fuori dal carcere la prima a essere andata fuori dai binari è proprio la sua, dentro il San Michele Bruno è un sovrano assoluto. Spietato con chi lo merita, e inaspettatamente misericordioso con altri, sempre seguendo i principi della propria distorta e oscura morale. Ma quando il regno rischia di crollare, minacciato da un pericolo imminente, Bruno si troverà a combattere la guerra più difficile".