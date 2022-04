Il ristorante nel cuore della Thailandia che propone la cucina tradizionale triestina

Nel suo nuovo ristorante propone piatti della cultura italiana, ma soprattutto della tradizione triestina: dopo due lunghi e duri anni a causa della crisi Covid che ha colpito anche il settore della ristorazione, lo chef Andrea Bonifacio ha inaugurato un locale nel cuore della Thailandia che è un vero e proprio omaggio alla sua città d’origine. Come apprendiamo da Il Piccolo, il nome del ristorante è proprio Trieste e all'interno è stato arredato con maxi foto che incorniciano i luoghi più suggestivi della nostra città, da piazza Unità al Castello di Miramare.

La cucina dello chef

Per quanto riguarda la cucina, invece, troviamo prelibatezze a noi molto care come i cevapcici e la ljubljanska, e ancora il fritto misto alla triestina, i “sardoni panai”, il bollito alla triestina e la buonissima carsolina. Andrea Bonifacio è un abile chef, ha partecipato anche ad un talent show culinario in Thailandia, “Iron Chef Thailand”, conquistando l'ambito secondo posto.

Fonte Il Piccolo