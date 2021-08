Etimologia del nome “Trieste”: cenni storici e curiosità

Vi siete mai chiesti perché la nostra città si chiama proprio Trieste e quale significato ha questo nome? Ve lo spieghiamo noi. Etimologicamente, il toponimo di Trieste deriva dal venetico Tergeste, formato da “terg” combinato con “-este”, un suffisso tipico dei toponimi venetici. Strabone, storico e geografob greco, tuttavia, fa risalire il nome di Tergestum al Latino, "Ter gestum bello", cioè "tre battaglie contro gli Histri", all'origine del nome del "frourio" o forte di Tergestum.

Tergeste

Tergeste (o Tergestum) era l'antica città di Trieste di epoca romana. Era un villaggio degli Illiri. Più tardi divenne città, fortezza e porto militare. Si affacciava sull'omonimo golfo nella parte più settentrionale dell'Alto Adriatico. Il territorio cittadino era occupato prevalentemente da un pendio collinare che diventa montagna anche nelle zone limitrofe all'abitato. Si trovava ai piedi di un'imponente scarpata che dall'altopiano del Carso digrada bruscamente verso il mare.

Origine del nome

L'etimologia del nome Tergeste ha origine preromana con base preindoeuropea. Analizzando la parola possiamo definire “terg” una parola che in antico illirico significa "mercato", mentre il suffisso “-este” è tipico della lingua venetica, idioma parlato dagli antichi Veneti, popolazione indoeuropea stanziata nell'Italia Nordorientale. Il termine “terg” si ritrova anche nella lingua slava ecclesiastica antica nella forma "t?rg?" con il medesimo significato, ovvero "mercato" (in sloveno, serbo e croato "mercato" si traduce invece “trg” oppure in “tr?nica”, mentre in polacco “targ” e in scandinavo antico “torg”).

L'ipotesi di un’origine latina

Un'ipotesi alternativa che tenta di spiegare l'origine del nome Tergeste, che è stata riportata per la prima volta dal geografo di età augustea Strabone, vorrebbe che questo toponimo derivi dal latino “tergestum”, poi traslitterato in Tergeste. Gli avvenimenti storici che giustificherebbero l'etimologia latina di Tergeste sono legati al fatto che i legionari romani avrebbero dovuto combattere tre battaglie per avere ragione delle popolazioni indigene abitanti l'antico insediamento preromano. Tergestum sarebbe infatti la contrazione di “Ter-gestum bellum” (dal latino ter = tre volte e gerere bellum = far guerra, da cui il participio passato gestum bellum).

Nomi moderni

I nomi moderni di Trieste, nelle lingue storicamente parlate nella città giuliana, sono Trieste in italiano, Trst in sloveno e in croato, Triest in tedesco, Trieszt in ungherese e ????/Trst in serbo. Per quanto riguarda gli idiomi locali, le denominazioni della città giuliana sono Trièst in dialetto tergestino, e Trieste in dialetto triestino e in lingua veneta. Il nome sloveno della città, Trst, significa anche canneto.

Trieste usato come nome

"Trieste" cominciò ad essere usato anche come nome di persona nel Risorgimento, per simboleggiare il desiderio di ricongiungimento all'Italia di Trieste e della Venezia Giulia, e rimase in voga fino al primo dopoguerra, quando avvenne tale annessione, con un'ulteriore ripresa in popolarità durante l'occupazione jugoslava della città, fino al 1954.