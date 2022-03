Città più care d'Italia, Trieste nella top ten: i dati Istat

È stata recentemente elaborata la classifica dell'Ufficio studi dell'Unione nazionale consumatori sui dati diffusi dall'Istat che indaga sull'inflazione nel nostro Paese. Sono state indicate le città più care d'Italia: dai dati emerge che Trieste è la città più cara del Friuli Venezia Giulia. E non solo, il capoluogo giuliano si trova nella top ten italiana, precisamente al nono posto della classifica nazionale, delle città più care. Udine si posizione invece al trentaquattresimo posto a pari merito con Pordenone che presenta gli stessi indicatori. Gorizia, invece, è al ventisettesimo posto in graduatoria.

I dati sull'inflazione

Secondo la classifica, in regione è Trieste la città più cara, in termini di costo della vita. L'inflazione tendenziale di febbraio è stata pari a un più 6,7 per cento, che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente, in media, di 1.587 euro. Gorizia se la cava leggermente meglio con il ventisettesimo posto in classifica generale e un'inflazione tendenziale di febbraio di un più 6,5 per cento, con un aumento della spesa annua equivalente di 1.468 euro in media.

Risultati migliori li hanno invece Udine e Pordenone che si piazzano al trentaquattresimo posto della graduatoria generale. L'inflazione tendenziale per febbraio si attesta a un più 5,9 per cento e la spesa annua cresce di 1.398 euro in media.

Se si guarda alla classifica delle regioni con più rincari, il Friuli Venezia Giulia presenta un aumento di spesa pari a 1.423 euro su base annua con un'inflazione che arriva ad un più 6,1 per cento di media. Per una famiglia di quattro persone si arriva anche ad un rincaro di quasi duemila e cento euro.