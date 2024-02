San Valentino: come viene celebrato a Trieste, città nella top five delle più romantiche d'Italia

Oggi, mercoledì 14 febbraio, si festeggia San Valentino, giornata dedicata agli innamorati. Per l'occasione, una recente ricerca ha mostrato come Trieste sia una tra le città più romantiche d’Italia. Secondo la classica Amazon dei libri ed ebook letti, infatti, il capoluogo giuliano si classifica al quinto posto in Italia per la lettura dei romanzi rosa. I lettori e le lettrici triestine sembrano apprezzare in particolar modo le storie a tema amore. L’analisi considera il numero di vendite pro capite di ebook e libri cartacei nelle città con più di 50mila abitanti.

Tra le letture rosa più amate dai triestini troviamo in particolar modo bestseller affermati come ‘Dammi mille baci’ di Tillie Cole, il ‘Fabbricante di lacrime’ di Erin Doom e ‘It starts with us. Siamo noi l’inizio di tutto’ di Colleen Hoover.

San Valentino, come viene celebrato dai triestini

Meno regali e più esperienze, come le immancabili cene romantiche. E' così che gli italiani preferiscono passare il San Valentino, senza rinunce nonostante il carovita. Questo 14 febbraio saranno circa sei su dieci gli italiani a celebrare la Festa degli innamorati, per un budget medio di 85 euro a persona. Un valore in crescita di 14 euro rispetto allo scorso anno.

L'inflazione però non molla e l'aumento dei prezzi pesa sulle scelte degli innamorati, anche a tavola: una cena romantica su cinque, quest'anno, sarà preparata a casa per contenere i costi. Questo è quanto emerge da un sondaggio su oltre mille consumatori condotto da Ipsos per Confesercenti. A festeggiare sono soprattutto ragazzi e giovani adulti: nel dettaglio, celebra il 66 per cento delle persone dai 34 anni in giù, contro il 57 per cento delle generazioni più anziane. A spendere di più sono i più grandi: il budget medio per persona è di 100 euro sopra i 35 anni, il 40 per cento in più di quello dei più giovani.

Anche quest'anno, la cena romantica è il modo preferito di festeggiare degli italiani, con il 73 per cento di indicazioni da parte degli intervistati. Una quota che batte anche quella di chi farà un regalo, che si ferma invece al 61 per cento. Tra chi celebra con una cena romantica, la stragrande maggioranza (69 per cento) sceglierà un ristorante, il 10 per cento opterà per una pizzeria o una trattoria low-cost, il 35 per cento si orienterà su un locale di medio livello, mentre il 15 per cento proverà un'esperienza superiore. Infine, ancora una volta, i cioccolatini si confermano il dono romantico più gettonato dagli italiani, con il 37 per cento delle indicazioni.