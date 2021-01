TRIESTExpress agevola le attività di consegna a domicilio in città

Un servizio del Comune di Trieste che valorizza il commercio locale e che offre ai cittadini la possibilità di consultare in modo facile ed immediato l'elenco degli esercizi che svolgono attività di consegna a domicilio in città

TRIESTExpress è un servizio del Comune di Trieste che offre ai cittadini la possibilità di consultare in modo immediato e semplice l'elenco degli esercizi commerciali che svolgono attività di consegna a domicilio valorizzando il commercio, l’artigianato e le produzioni agroalimentari locali in questo particolare momento che la città e il mondo intero si trova ad affrontare da quasi un anno.

Attraverso la piattaforma TRIESTExpress, ogni esercente o organismo associato/gruppo che effettua attività di consegna a domicilio della merce in vendita appartenente a diverse categorie (Farmacie e Articoli sanitari, Generi alimentari, Imprenditori agricoli/Operatori di mercato, Stampa/Editoria e tanto altro ancora), potrà registrarsi e comparire nell’elenco della pagina web dedicata. Il tutto nel rispetto delle regole sanitarie e le indicazioni previste dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come funziona

Il Comune si propone di dare visibilità agli elenchi già esistenti, accogliendo anche le richieste di inserimento presentate da parte di singoli operatori, in modo da includere tutte le informazioni utili in un unico contenitore, rendendo più facile e immediata la consultazione da parte dei cittadini.

Per essere inseriti nell'elenco basta compilare il modulo come Singolo Esercente o come Gruppo organizzati. Per consultare l'elenco basta andare sulla pagina di TRIESTExpress.

Gli uffici comunali effettueranno un’attività di controllo sulle richieste pervenute, a garanzia degli utenti. Per le richieste di partecipazione dei singoli operatori, verrà effettuata la verifica della corrispondenza delle dichiarazioni con le risultanze Suap. Per le richieste di partecipazione degli organismi associati/gruppi verrà verificata la coerenza di quanto comunicato con la presente iniziativa.

Per maggiori informazioni clicca qui (Comune di Trieste-TRIESTExpress).