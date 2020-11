Piatti tradizionali: la ricetta delle trippe alla friulana

Uno dei tanti piatti della tradizione antica e casalinga del Friuli Venezia Giulia, ideale da mangiare durante la stagione fredda dell'anno accompagnato con della deliziosa polenta. Ecco una delle diverse ricette disponibili delle trippe alla friulana.

Ingredienti (per 6 persone)

1,5 kg di trippa precotta;

2 carote;

1 gamba di sedano;

3 cucchiaiate di passata di pomodoro;

40 gr di concentrato di pomodoro;

Olio extravergine d'oliva;

Sale e pepe q.b.;

5 foglie di alloro;

1/2 bicchieri di vino bianco;

Parmigiano grattugiato.

Preparazione

Iniziate facendo un battuto con la carota e il sedano, soffriggendo poi in abbondante olio d'oliva. Aggiungete la trippa, il sale e il pepe, versando il vino bianco a sfumare. In seguito, aggiungete la passata e il concentrato di pomodoro (diluito in due bicchieri d'acqua) e le foglie d'alloro. Cuocere il tutto a fuoco lento per almeno tre ore mescolando spesso e prestando attenzione a non far attaccare le trippe. Infine, le trippe andrebbero consumate il giorno seguente, con una spolverata di parmigiano e accompagnate con della polenta.