Riceve un sms con un link, clicca e perde 19mila euro: attenzione alla nuova truffa

Truffatori informatici sempre a caccia di nuove prede: purtroppo basta anche solo una distrazione per cadere nella trappola. È quel che è successo ad una signora in provincia di Sondrio, derubata di 19 mila euro dopo aver cliccato su un link che le era stato inviato via sms da quella che credeva essere la sua banca. La truffa in questione è lo smishing, ovvero un raggiro perpetrato tramite sms con l'intento di accedere ai dati personali delle vittime.

Il fatto

La signora ha cliccato su un link arrivato via sms convinta fosse della sua banca, e conseguentemente sono scomparsi 19 mila euro dal suo conto. A trarla in inganno il messaggio, uguale ad altri ricevuti appunto dalla banca. In realtà a mandarlo è stato un cybercriminale che aveva clonato il sito per truffare i clienti, con la scusa che quest'ultimo avrebbe rimandato ad un semplice aggiornamento delle proprie informazioni personali. La signora, ha quindi cliccato sul link e ha compilato i campi richiesti fornendo le proprie credenziali d'accesso al conto in banca. A raccontare l'accaduto il Corriere della Sera. La donna fortunatamente si è accorta subito della truffa e grazie al tempestivo intervento della Polizia Postale e dei Carabinieri è riuscita bloccare il conto corrente del beneficiario senza portare a termine il trasferimento di ulteriori 9 mila euro.

ll vademecum contro le truffe

Insomma, è fondamentale prestare la massima attenzione quando arrivano sms o mail di questo tipo, verificando sempre l’identità del mittente ed evitare non solo di aprire i link, ma anche di inserire dati personali o scaricare file. Proprio per aiutare gli utenti a non incappare nelle truffe online, Consumerismo No Profit propone una guida pratica con i consigli da seguire per tutelare i propri dati personali: