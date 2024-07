Turismo d'avventura: Trieste terza migliore destinazione in Italia

Chi ama il turismo d'avventura? Ovvero quella forma di turismo outdoor “avventuroso” che comprende attività come immersioni subacquee, alpinismo e così via. Secondo l'Adventure Travel Trade Associate, nel 2023 un terzo del turismo di viaggio globale rientrava nella categoria “turismo d'avventura” e questo numero è destinato ad aumentare anche nel corso dell'estate del 2024. Sempre più viaggiatori sono infatti alla ricerca di vacanze esperienziali.

L'indagine

Gli esperti di buycycle, il principale mercato europeo di biciclette usate di alto valore, hanno analizzato diversi fattori legati all'avventura, tra cui il numero di spazi verdi, gli sport acquatici, i percorsi di arrampicata e di trekking, per scoprire quali sono le migliori destinazioni avventurose per una vacanza da sogno (o da urlo). Sono stati presi in considerazione una serie di fattori legati al ciclismo, come i percorsi ciclabili, la lunghezza delle piste e dei percorsi ciclabili e il numero di tour in bicicletta, rivelando le migliori località in cui gli amanti del brivido potranno divertirsi quest'estate.

La classifica

Roma ottiene il primo posto come migliore destinazione d'avventura in Italia. L'area presenta ben 11.433 percorsi ciclabili, per una distanza totale stimata di 680.626 km. Inoltre, la Città Eterna offre una varietà di attività all'aperto. Al secondo posto c'è Milano, che vanta una lunghezza di percorsi ciclabili di 1.941.104 km, supportata da 13.397 itinerari ciclabili disponibili.

Al terzo posto, sul fronte orientale, anche Trieste è un paradiso per gli scalatori, con ben 873 percorsi di arrampicata all'interno del suo territorio montuoso che la collocano al primo posto in questa categoria. Trieste è perfetta pure per gli escursionisti, con 712 percorsi di trekking, ottenendo così il terzo posto in classifica. La località è inoltre adatta sia ai ciclisti principianti che a quelli esperti, in quanto offre 2.814 piste ciclabili per un totale di 444.228 km, collocandosi rispettivamente al quinto e al terzo posto. Infine, la nostra città ottiene il terzo posto anche per i suoi 75 spazi verdi che offrono molte opportunità per godersi la natura in totale relax o divertimento.