Sanremo 2024: Melara protagonista nel video "Tuta gold" di Mahmood

Siamo già giunti quasi alla fine dell'amatissimo Festival di Sanremo, questa sera su Rai1 andrà in onda la quarta serata dedicata alle cover. Un festival dei record che, anche quest'anno, ha raccolto un gran numero di consensi totalizzando nelle tre serate uno share che supera il 60 per cento.

Tra i cantanti in gara anche il talento di Mahmood con i suoi particolari look eccentrici. Artista non nuovo al palco dell'Ariston e all'affetto del pubblico. Ricordiamo infatti che è già stato vincitore del festival nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” insieme a Blanco. Anche in questa nuova edizione il suo nuovo brano "Tuta gold" è già tra i favoriti e non ha tardato a far innamorare i fan: la canzone è infatti nella top cinque delle classifiche provvisorie (quinto posto delle classifiche stilate nella prima e seconda serata del festival), riscuotendo un enorme successo tra il pubblico con ben 1.497.316 visualizzazioni su Youtube e numero 4 nella sezione Tendenze della musica.

Tuta gold ambientato a Rozzol Melara

Il brano di Mahmood ha qualcosa che collega Trieste al festival della canzone italiana, un particolare infatti non è sfuggito ai fan. Con il suo sound accattivante, tuta gold racconta del presente e del passato dell'artista, tra disagi, vizi e balli scatenati, con alcune immagini della sua infanzia e della vita trascorsa in periferia prima del grande successo. Scene che sono state catturate perfettamente anche nel video ufficiale della canzone che ha come ambientazione uno scenario da "quartieri ghetto", un ambiente sicuramente molto familiare ai triestini.

Mahmood ha infatti deciso di utilizzare come cornice del suo pezzo il comprensorio di Rozzol Melara, l'enorme agglomerato di alloggi popolari fatto di cemento armato che sorge a 4 km dal centro di Trieste. Denominato "Alcatraz" da molti triestini, è uno dei capolavori architettonici dello studio Celli Tognon. L'intero complesso viene ripreso nel video con una visuale dall’alto, per poi scendere da diverse angolazioni all'interno della struttura, dalle rampe di scale ai muraglioni di cemento e i lunghi corridoi. Qui è possibile vedere il video.

Il quadrilatero di Trieste

Rozzol Melara è un quartiere di Trieste, delimitato a nord dal boschetto de "Il Cacciatore", a sud da via Cumano e piazzale "Alcide De Gasperi", a ovest da via delle Settefontane, via Vergerio, tratto di via Revoltella fino alla intersezione con via Domenico Rossetti, via Domenico Rossetti intersezione via Mameli, via dell'Eremo e infine via San Pasquale; a est con la rotonda stradale tra Via Marchesetti e via Forlanini.

Comunemente chiamato anche il "quadrilatero" di Melara, è stato progettato da un nutrito gruppo di professionisti triestini selezionato dall'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri ed è stato costruito tra il 1969 e il 1982 sotto le teorie socio-architettoniche di Le Corbusier. Il complesso, in stile brutalista, è formato da due corpi di fabbrica a L, dai sette ai quindici piani. I due edifici a L sono posti in comunicazione attraverso percorsi coperti che formano al centro una grande crociera, luogo di incontro. Nell'intento progettuale l'idea era quella di creare una sorta di "villaggio indipendente" fornito di tutti i bisogni primari.