Alla libreria Ubik l'evento dedicato alla letteratura slovena

Al via l'iniziativa che promuove la lettura di libri di autori sloveni nelle traduzioni in italiano, in città e nelle scuole secondarie cittadine. Si tratta della ripresa di una serie di eventi realizzati già da maggio dell’anno scorso in occasione de Il Maggio dei Libri 2022. L'iniziativa è ideata da Marco Menato, già direttore della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia e, nell'ambito delle iniziative culturali del CIF di Trieste, Elena Cerkveni? Grill, operatrice culturale, laureata in lingue presso l'Università degli Studi di Trieste e specializzata nell'insegnamento nelle scuole secondarie.

Obiettivi

Con l'iniziativa ci si propone di coinvolgere il pubblico nell'acquisto di libri di autori sloveni nelle traduzioni in italiano che verranno poi donati alle biblioteche di vari istituti scolastici. Si vuole così far conoscere agli studenti delle scuole secondarie della città la letteratura slovena classica e attuale. I libri potranno essere acquistati presso la libreria Ubik di Trieste in Galleria Tergesteo, piazza della Borsa 15, dove si svolgeranno tra gennaio e marzo 2023 gli incontri di presentazione dei libri sloveni, tradotti in italiano.

Il progetto è promosso e organizzato dal CIF Centro Italiano Femminile di Trieste in collaborazione con la biblioteca rionale Fabio Saffi, il Gruppo 85 - Skupina 85, l'Associazione di Slavistica Trieste-Gorizia-Udine. L'iniziativa è condivisa dalla Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi di Trieste, dall'Associazione Poesia e Solidarietà, dal Patto di Trieste per la Lettura, dall’Associazione degli Intellettuali Sloveni e ha il patrocinio delle organizzazioni slovene SKGZ e SSO, del Consolato Generale della Repubblica di Slovenia a Trieste, del Circolo della Stampa di Trieste, dell'Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione di Trieste e Gorizia. Il progetto viene condiviso da altre realtà culturali cittadine.

Il calendario degli incontri

Nel periodo che va da giovedì 19 gennaio a venerdì 16 marzo si svolgerà un’iniziativa dedicata agli scrittori sloveni e, in particolare, ad una serie di appuntamenti presso la libreria Ubik di Trieste, Galleria del Tergesteo in piazza della Borsa 15, nel corso dei quali verranno presentati gli autori sloveni editi in Italia e si parlerà dei loro libri.

Giovedì 19 gennaio è stato presentato il libro di Dušan Jelin?i?, scrittore, giornalista, alpinista che ha parlato dei suoi libri tradotti in italiano: I fantasmi di Trieste, Gli eroi invisibili dell’Everest, Quella soffitta in Cittavecchia. Venerdì 3 febbraio è stata la volta della senatrice Tatjana Rojc che ha presenteto il romanzo di Alojz Rebula, La peonia del Carso, traduttrice Alessandra Foraus, ed. La Nave di Teseo, Milano, 2017. Di seguito i prossimi incontri: