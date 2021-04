Uova di cioccolato: cinque idee solidali per festeggiare la Pasqua

Pasqua è alle porte, perché quest'anno non optare per un regalo solidale da fare ai nostri cari? Basta acquistare i prodotti delle organizzazioni senza scopo di lucro che operano in campo umanitario, un piccolo gesto per sostenere la ricerca e gustare un cioccolato di ottima qualità senza spendere troppo

Pasqua è alle porte e tra i simboli di questa festività non possono di certo mancare le uova di cioccolato, amate dai più piccini e perché no, anche dagli adulti. Sono ufficialmente iniziate le grandi corse ai supermercati per accaparrarsi l'uovo più buono e bello, ma quest'anno invece delle solite scelte perché non optare per un regalo solidale da fare ai nostri bambini o ai nostri cari? Basta acquistare i prodotti delle organizzazioni senza scopo di lucro che operano in campo umanitario, un piccolo gesto per sostenere la ricerca e gustare un cioccolato di ottima qualità senza spendere troppo. Ecco, direttamente dal Gambero Rosso, cinque uova solidali di ong (Organizzazione non governativa) e onlus italiane da ritirare presso i centri operativi di zona o da acquistare online.

Uova Nexo

Un prodotto che racchiude tutta la sapienza artigiana della cioccolateria Nexo, fondata da una giovane imprenditrice peruviana con l'obiettivo di promuovere la cultura del cioccolato “tree to bar” (dall’albero alla barretta) attraverso il sistema della filiera corta. Dallo scorso anno, il brand collabora con l’Associazione Cesvi, impegnata nella lotta contro il Coronavirus, a cui viene devoluta parte del ricavato delle vendite.

Uova LILT

Le idee regalo dedicate alla Pasqua della Lega Italiana Lotta Contro i Tumori sono disponibili presso il Charity Shop dell’Istituto Nazionale dei Tumori oppure online, sul sito dell’associazione; acquistarli significa sostenere gli educatori che organizzano laboratori creativi per i bambini soggetti a cure ospedaliere, garantendo loro la continuità didattica prima del ritorno nelle aule.

Uova della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

Un uovo formato maxi: 500 grammi di finissimo cioccolato al latte o fondente. Si acquista sull’e-shop solidale dell’associazione fino ad esaurimento scorte, anche dopo Pasqua, e il prezzo lo decidono i clienti, a partire da una spesa minima di 25 euro per il kit assortito da 2 pezzi. Insomma, ognuno dona quanto può.

Ovetti e coniglietti di cioccolato di Medici senza frontiere

Nei paesi in via di sviluppo bastano 16 euro per salvare 20 bambini dal rischio di contrarre il morbillo. Questo il costo del vaccino somministrato ai pazienti in età infantile, che Medici Senza Frontiere ha voluto far coincidere con il prezzo delle sue box di golosità pasquali per diffondere maggior consapevolezza tra i consumatori. Ogni scatola contiene 100 grammi di coniglietti assortiti e pari quantità di ovetti di cioccolato fondente.

Uova di Pasqua dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma

Grazie alla campagna "Cerco un Uovo Amico", finora l’Associazione Italiana contro il Neuroblastoma ha raccolto più di 20 milioni di euro (circa la metà delle donazioni complessive annuali) per finanziare la ricerca contro i tumori solidi pediatrici, portando avanti anche un progetto di sensibilizzazione nelle scuole italiane. Per il 2021, dunque, la onlus ha rilanciato l’iniziativa tramite il proprio shop online e la collaborazione con il brand di Zurigo Barry Callebaut, specializzato nella produzione di creazioni dolciarie a base di cioccolato. Il risultato? Tre diverse tipologie di uova di Pasqua - fondente, al latte o con granella di nocciole (tutte a 12 euro per 300 grammi) - che racchiudono tante sorprese dedicate ai più piccoli.

Fonte Gambero Rosso