Uova di cioccolato Kinder, Motta, Lindt: quali sono i migliori prodotti sul mercato?

La Pasqua è arrivata e da qualche settimana le uova di cioccolato stanno affollando gli scaffali dei supermercati, perché senza cioccolato le festività pasquali hanno un sapore diverso. Ogni anno sono davvero tante le alternative: il team di esperti di QualeScegliere.it, per l'occasione, ha testato 8 uova di cioccolato (al latte, fondente e nocciolato) illustrando gli aspetti a cui dedicare maggiore attenzione prima di scegliere cosa acquistare.

Il Test di QualeScegliere.it: i 3 prodotti migliori sul mercato

Le uova testate sono Kinder GranSorpresa WWF, Motta Uovo Bimbo, Balocco Paw Patrol, Dolci Preziosi Uovo di Pasqua Chiara Ferragni, Bauli Grandi firme Fondente Lei, Perugina Fondente Extra Luisa, Lindt Lindor Extra Fondente, Lindt Nocciolatte, Ferrero Rocher Pasqua d’oro.

Lindor Extra Fondente di Lindt si aggiudica il titolo di migliore in assoluto (a partire da 18 euro per il formato da 360 grammi). Si tratta di una soluzione ideale soprattutto per gli amanti del cioccolato fondente: contiene il 70% di cacao, un ricco ripieno morbido e una doppia sorpresa. Tra gli aspetti meno apprezzati si evidenzia la presenza di olio di palma tra gli ingredienti.

L’Uovo di Pasqua firmato Chiara Ferragni, prodotto da Dolci Preziosi (a partire da 10,50 euro per il formato da 280 grammi), si distingue invece per il miglior rapporto qualità-prezzo. È un prodotto realizzato con cioccolato al latte finissimo (con una quota di cacao pari al 31%). Se si sceglie di acquistarlo si avrà inoltre la possibilità di dare un aiuto concreto a chi è in difficoltà, in quanto parte del ricavato della vendita sarà devoluto in beneficienza a favore dell’organizzazione no profit “I Bambini delle Fate”.

Tra le uova pensate per i più piccoli, una delle migliori è la proposta di Balocco dedicata a Paw Patrol: cioccolato finissimo al latte (minimo 31% di cacao) con aromi naturali e senza olio di palma, contiene al suo interno una piccola sorpresa decisamente capace di far felici i bambini.

La ricerca dell'uovo di cioccolato perfetto: i dati

Secondo i dati di QualeScegliere.it del mese di marzo 2021 sono soprattutto le donne (71% sul totale) ad aver visitato la guida all’acquisto dedicata alla scelta delle uova di Pasqua. Dal punto di vista anagrafico, i più attivi nella ricerca sono stati gli utenti tra i 25 e i 34 anni (27% delle visite totali), seguiti di pari passo dai più giovani tra i 18 e i 24 anni (23%); i meno attivi sono stati invece gli over 65 (6% di visite).

Tipi di uova di cioccolato in commercio: prezzi e caratteristiche

Sono davvero tante le tipologie di uova di Pasqua, ma sicuramente le più popolari sono quelle realizzate con cioccolato al latte. L’attuale normativa europea stabilisce che il cioccolato al latte debba contenere almeno il 25% di cacao, il 14% di latte o derivati, il 25% di grassi (burro di cacao e altri grassi) e zucchero.

Il cioccolato fondente ha un aroma più forte e un gusto nettamente più amaro, e per questo non è generalmente amato dai bambini ma molto ricercato dagli adulti. Un prodotto di buona qualità deve contenere almeno il 35% di cacao (di cui il 18% di burro di cacao).

Il cioccolato bianco, pur non contenendo pasta di cacao, conta tanti estimatori sia grandi che piccoli: è realizzato con almeno il 20% di burro di cacao, il 14% di derivati del latte e massimo il 55% di zucchero.

Negli ultimi anni il cioccolato con le nocciole è diventato molto popolare tra i consumatori di ogni età, quasi quanto il cioccolato al latte. La direttiva europea indica che sia presente almeno il 32% di cacao e un quantitativo di nocciole variabile tra i 20 e i 40 grammi (per 100 grammi di prodotto finale).

In commercio troviamo una vasta gamma di prodotti con prezzi di vendita che variano tra i 3 e i 90 euro. Il prezzo è determinato innanzitutto dalla qualità degli ingredienti e dalla loro quantità (un uovo di alta qualità contiene pochi ingredienti ed un’alta percentuale di cacao). Altro fattore rilevante è la sorpresa: dai piccoli giocattoli per i bambini ispirati a cartoni animati o squadre di calcio, alla bigiotteria, ai buoni regalo o cioccolatini.

In generale è fondamentale leggere con attenzione l’etichetta alimentare per evitare di consumare inconsapevolmente grandi quantitativi di zuccheri e grassi poco salutari. I tre ingredienti di base sono:

la pasta di cacao che delinea le diverse tipologie e dovrebbe essere l’elemento preponderante;

il burro di cacao che garantisce morbidezza e cremosità;

lo zucchero.

Spesso però, oltre al burro di cacao, vengono utilizzati additivi come lectina, aromi e grassi vegetali di diverso tipo (tra cui l’olio di palma). Queste sostanze sono molto più economiche rispetto al burro di cacao (di conseguenza l’uovo avrà un prezzo più accessibile), ma finiscono per compromettere il sapore originario del cioccolato, aumentando anche la percentuale dei grassi presenti.

Prodotti per intolleranze alimentari

Il cioccolato fondente può essere consumato anche da coloro che cercano un prodotto senza latte e derivati (intolleranti, allergici o vegani), dato che la ricetta non prevede l’utilizzo di latte. Tuttavia è sempre opportuno acquistare uova che indichino espressamente “senza lattosio” o “vegan” perché spesso i dolciumi vengono prodotti in stabilimenti in cui si utilizza sistematicamente latte (specificato in etichetta come “Può contenere tracce di latte”). Se si è allergici alla frutta a guscio la situazione è più complicata: gli stabilimenti che utilizzano questo tipo di allergene sono la maggioranza e, ad oggi, non esistono in commercio prodotti che assicurino la totale assenza di contatto tra il prodotto e la frutta a guscio.